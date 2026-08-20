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Ország kenyere, az augusztus 20-ai ünnepségen. Fotó: Gosztola Judit.
Szórakozás

Erre készülj, ha menni akarsz az augusztus 20-ai ünnepségekre Budapesten, mutatjuk az árakat

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 14:01

Az augusztus 20-i budapesti programok idén is több százezer embert vonzanak a fővárosba, a rendezvényeken pedig a koncertek és a tűzijáték mellett a gasztronómia is fontos szerepet kap. A jó hír, hogy bizonyos alapvető italok árát idén is igyekeztek kordában tartani, ugyanakkor egy családi étkezés már könnyen több ezer forintos kiadást jelenthet. Megnéztük, mennyibe kerülhet a sör, az ásványvíz, az ország tortája és az ünnepi rendezvényeken kapható ételek.

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Az idei állami ünnepségsorozat több budapesti helyszínen zajlik, a gasztronómiai kínálatban pedig a hagyományos magyar ételek mellett street food és nemzetközi fogások is megjelennek. A kiemelt vendéglátóhelyek között ott van a Kossuth tér, a Szabadság tér, Várkert Bazár, a Műegyetem rakpart, a Margitsziget, valamint a tűzijáték környéke is.

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Az egyik legfontosabb kérdés minden augusztus 20-i rendezvényen, hogy mennyibe kerül majd egy korsó sör. A szervezők szerint a legtöbb helyen 1000 forintot kell fizetni a sörért az érintett ünnepi helyszíneken. De több kitelepülésen is találkozhatunk magasabb árakkal is. 

Az ásványvíz ára a rendezvényeken 500 forint körül mozognak, de itt is akadt olyan hely, ahol többet is elkérhetnek. Van olyan stand is az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken, ahol a fröccsök ára 1000 és 3700 forint között mozgott. A kiírás szerint a kisfröccs 1000, a hosszúlépés 1100, a nagyfröccs és a sportfröccs 1300, a viceházmester 2100, a házmester 2300, míg a háziúr 3700 forintba került. Az Unicum és a pálinka 1400 forintba került 2 centiliterenként, a limonádé 1500, az Aperol fröccs szintén 1500, a szóda pedig 200 forintba került deciliterenként.

A magyarok egyik kedvence, a lángos ára 2600 és 3000 forint között mozog. A sima és a fokhagymás lángos 2600, a tejfölös és a sajtos 2900, a sajtos-tejfölös pedig 3000 forintba kerül. A lepényért 4500 forintot is elkérhetnek.

Ha valaki robusztusabb ételre vágyik, A székely miccs tál és a székely grillkolbász tál 4500, a szász kolbász tál, a cserna kolbász tál és a préselt csülök tál pedig 5000 forintba kerül. A savanyúság adagja pedig 1000 forint. A kolozsvári töltött káposzta adagja szintén 5000 forintba kerül. 

A Pénzcentrum friss galériájában megnézheti az árakat:

Augusztus 20. - Árak (24 kép)

Ennyibe kerül ország tortája a Magyar Ízek Utcáján

Az idei Magyarország Tortája a Bíborfehér lett, amelyet a gyulai Kézműves Cukrászda csapata készített. A torta rögös túróra, tejfölös mousse-ra, erdei bogyós gyümölcsökre és pirított mandulára épül. A tortát augusztus 20-tól lehet megkóstolni országszerte több száz cukrászdában, Budapesten pedig a Magyar Ízek Utcáján is elérhető. A Várkert Bazárnál megrendezett gasztronómiai eseményen egy szelet Bíborfehér 1950 forintba kerül. A Magyarország Cukormentes Tortája címet idén a Szilvafácska nyerte el. A desszert szilvából, dióból és tejcsokoládéból készül, fahéjas mousse-szal.

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A Várkert Bazárban egységesen 1950 forint lesz egy szelet, a cukrászdákban pedig várhatóan 1700-2000 forint között mozognak majd az árak.

Az idei rendezvények gasztronómiai kínálata jóval szélesebb a klasszikus vásári ételeknél. A szervezők szerint a lángos, a kolbász és a BBQ mellett kézműves pizza, görög gyros, mexikói ételek, smash burger, raclette sajt és sült hal is megjelenik a különböző helyszíneken.

A Magyar Ízek Utcája ennél is inkább a hagyományos magyar gasztronómiára épít. A Várkert Bazárnál augusztus 20. és 22. között rendezik meg az eseményt, a belépés ingyenes. Aki tehát nem ragaszkodik a klasszikus fesztiválételekhez, többféle magyaros fogás közül választhat, de ezeknél az árak jelentősen eltérhetnek egymástól.

Címlapkép: Gosztola Judit

 
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