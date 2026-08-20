Működik a legális utazási trükk: így ússzák meg fillérekből a hosszú hétvégét a legélelmesebb magyarok

Mire elérkezik az augusztus 20–23-i hosszú hétvége, sokaknál már alaposan megcsappant a nyaralásra szánt keret, de ez nem jelenti azt, hogy otthon kell maradni. Egy jól megtervezett egynapos belföldi kirándulás olcsóbb, rugalmasabb és sokszor legalább olyan emlékezetes lehet, mint egy többnapos utazás. Magyarország tele van olyan kevésbé felkapott, mégis izgalmas helyekkel, ahol egy nap alatt is lehet túrázni, várost nézni, barlangba menni, kisvasutazni vagy egyszerűen csak kiszakadni a hétköznapokból. Mutatunk öt pénztárcabarát úti célt az ország különböző részein, ahová akkor is érdemes elindulni, ha idén nyáron már nem fér bele egy újabb nagy nyaralás.

Mire elérkezik az augusztus 20–23-i hosszú hétvége, sok családnál már erősen látszik a nyár a pénztárcán. A jó hír: egy emlékezetes kiránduláshoz nem feltétlenül kell szállást foglalni, repülőre ülni vagy vagyonokat költeni. Magyarország tele van olyan egynapos úti célokkal, amelyek nem a legkézenfekvőbb turistamágnesek közé tartoznak, mégis bőven adnak élményt: régi falvak, eldugott tavak, árnyas erdők, különleges templomok, barlangok és kisvasutak várják azokat, akik egy napra kiszakadnának otthonról.

Az alábbi válogatásban az ország öt különböző részéből hoztunk belföldi tippeket. Olyan helyeket, ahová akár egy napra is érdemes elindulni, ahol a program nagy része sétából, természetből, nézelődésből áll, és ahol a belépők sem feltétlenül viszik el a fél havi büdzsét.

Szalafő és Pityerszer – időutazás az Őrségben

Ha valaki nyugalomra, zöldre és lassabb tempóra vágyik, az Őrség az egyik legjobb választás. Szalafő-Pityerszer nem harsány, nem túlépített, és nem is az a hely, ahol egyik attrakcióból rohanni kell a másikba. Éppen az a lényege, hogy az ember sétál, nézi a dombokat, a portákat, az erdőszéleket, és kicsit megérti, milyen lehetett egy szeres településen élni.

A nap központi programja lehet az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, vagyis a pityerszeri skanzen. Itt 200–300 éves, eredeti helyükön fennmaradt lakóházakat és gazdasági épületeket lehet megnézni, amelyek jól bemutatják az Őrségre jellemző szeres településszerkezetet. A nyári időszakban, augusztus végéig naponta 10 és 18 óra között tart nyitva; a felnőtt belépő 1800 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 1200 forint.

A skanzen után érdemes elsétálni a szalafői bölényleshez is, amely körülbelül 500 méterre található Pityerszertől. A kilátóból Európa legnagyobb szárazföldi emlősét, az európai bölényt lehet megfigyelni, ráadásul a hely 0–24 órában, ingyenesen látogatható. Ez különösen jó „pénztárcabarát” program gyerekekkel is: rövid séta, nagy élmény, nulla belépő.

Egynapos programterv: délelőtt skanzen Pityerszeren, utána séta a bölényleshez, majd piknik vagy ebéd Szalafő környékén. Ha még van energia, Őriszentpéter felé is lehet tenni egy rövid kitérőt, de nem érdemes túlzsúfolni a napot: az Őrség pont akkor jó, ha marad idő csak nézni a tájat.

Megyer-hegyi Tengerszem – zempléni bányató, ami sokkal látványosabb, mint gondolnád

A Zemplénben található Megyer-hegyi Tengerszem azoknak jó választás, akik egy egynapos kirándulásba szeretnének egy kis túrázást, látványos panorámát és különleges természeti helyszínt sűríteni. Sárospatak közelében, a Megyer-hegyen található ez a régi malomkőbánya, amelynek mélyedését idővel víz töltötte fel. A végeredmény egy zöldes vizű, meredek sziklafalakkal körbevett tó, amely egészen más hangulatú, mint a megszokott hazai kirándulóhelyek.

A terület földtani és bányatörténeti szempontból is különleges: a természetvédelmi leírás szerint a tó egy egykori malomkőbánya helyén alakult ki, a sziklafalak helyenként akár 70 méterrel is a víztükör fölé magasodnak, a víz legnagyobb mélysége pedig körülbelül 6 méter. Ez nem klasszikus strandolós tó, hanem inkább túracélpont: jó cipő, víz és némi óvatosság kell hozzá. (termeszetvedelem.hu)

Egynapos programterv: reggel indulás Sárospatakra, séta vagy rövidebb túra a tengerszemhez, majd délután egy laza városi séta Sárospatakon. Aki nem akar sokat költeni, annak már maga a tengerszem is bőven elég program; aki viszont belefér a keretbe, a környéken több kulturális látnivalóval is ki lehet egészíteni a napot.

Csaroda és Tákos – eldugott templomok a Beregben

Ha valaki az ország keleti részén keres egynapos, kevésbé zsúfolt programot, a Bereg apró falvai igazi meglepetést tudnak okozni. Csaroda és Tákos nem a klasszikus „nagy attrakciós” kirándulóhelyek közé tartoznak, mégis olyan építészeti és kulturális kincseket rejtenek, amelyek miatt bőven megéri útra kelni.

Csarodán a református templomot gyakran a „mosolygó szentek templomaként” emlegetik. A település hivatalos leírása szerint az Árpád-kori templom több mint 700 éves, falain pedig különleges, részben helyreállított freskók láthatók. A templom kis mérete miatt nem monumentális hatású, inkább bensőséges: olyan hely, ahol pár perc csend többet ér, mint egy gyors fotó. A község oldala szerint a templomot „mindig nyitva találjuk”, de hosszú hétvégén azért érdemes indulás előtt helyben érdeklődni. (csaroda.hu)

Tákoson a református templom a „mezítlábas Notre Dame” néven ismert. A jelenlegi templom 1766-ban épült, különlegessége pedig a festett kazettás mennyezet és a gazdagon díszített belső tér. A református örökségtár leírása szerint 58 egyedi festésű fakazetta díszíti, amelyek motívumvilága késő reneszánsz, virágos-gránátalmás mintákat idéz.

Egynapos programterv: délelőtt Csaroda, utána Tákos, majd ha belefér, egy rövid megálló Vásárosnamény vagy Tarpa felé. Ez a nap nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy az ember kis falvakban fedez fel meglepően gazdag történeteket.

Abaliget – barlang, tó és hűvös menedék a Mecsekben

Augusztus végén egy barlang különösen jó ötlet: akkor is működik, ha kánikula van, és akkor is, ha az időjárás nem tökéletes. Az Abaligeti-barlang a Mecsek egyik legismertebb természeti látnivalója, mégis remek egynapos célpont azoknak, akik nem akarnak feltétlenül Pécs belvárosában tömegezni. A barlang már önmagában elég program, de a környéken tó, sétaút és Orfű közelsége miatt könnyen kerekíthető belőle egész napos kirándulás.

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatai szerint az Abaligeti-barlang március 15. és október 15. között naponta 9 és 18 óra között látogatható. A felnőtt jegy 3500 forint, a diák-, gyermek-, nyugdíjas- és pedagógusjegy 3000 forint, a barlang és a Denevérmúzeum kombinált jegye pedig felnőtteknek 4000 forint.

A hely egyik nagy előnye, hogy nem kell hozzá extrém túrafelszerelés: ez vezetett barlangi program, így azoknak is jó választás lehet, akik egyébként nem barlangászós típusok. A barlang után lehet sétálni az abaligeti tó körül, enni egy egyszerű ebédet, vagy átugrani Orfűre egy rövid vízparti nézelődésre.

Egynapos programterv: délelőtt barlangtúra, utána Denevérmúzeum, majd séta az abaligeti tó körül. Délután, ha még marad idő, Orfű vagy a Mecsek egy könnyebb sétaútvonala is beleférhet.

Gemenc és Pörböly – erdei vasút, ártéri erdő, Duna-hangulat

A Gemenc jó választás azoknak, akik vízparti hangulatot keresnek, de nem a zsúfolt strandok felé indulnának. Pörbölyről erdei vasúttal, gyalogosan vagy akár kerékpárral is be lehet kóstolni az ártéri erdő világába. Ez a program különösen akkor jó, ha valaki szereti a lassú, nézelődős kirándulásokat: itt nem az adrenalin a főszereplő, hanem a fák, a víz, a madarak és a kisvasút ritmusa.

Az augusztus 20-i programok között a Gemenc Zrt. több kirándulási lehetőséget is hirdet: Pörbölyről hétvégi menetrend szerint 9:00, 10:30 és 13:30-kor indul a Gemenci Erdei Vasút, emellett sétahajózás és kerékpáros kirándulás is választható. A hirdetett részvételi díjak alapján a hajó-vasút kombináció Keselyűsből felnőtteknek 2350 forint, gyerekeknek 1450 forint, Pörbölyről felnőtteknek 3030 forint, gyerekeknek 1950 forint.

Pénztárcabarát verzióban a Gemenc úgy is működik, hogy az ember csak sétál egyet Pörböly környékén, megnézi az Ökoturisztikai Központ környezetét, és választ egy rövidebb erdei programot. Ha viszont belefér egy kis pluszköltség, az erdei vasút gyerekekkel szinte biztos siker.

Egynapos programterv: érkezés Pörbölyre délelőtt, erdei vasút vagy rövid séta, piknik, majd délután egy könnyű kerékpáros vagy gyalogos program. Aki augusztus 20-án menne, annak különösen érdemes előre ellenőrizni a menetrendet és a szabad helyeket, mert az ünnepi hosszú hétvégén nagyobb lehet az érdeklődés.

Hogyan legyen olcsó az egynapos kirándulás?

Érdemes reggelire vagy ebédre szendvicset, gyümölcsöt, kulacsos vizet vinni, és csak egy kávét, fagyit vagy lángost betervezni helyben. Ha családdal indulunk, már ezzel több ezer forintot lehet megfogni.

A másik fontos trükk: ne akarjunk egy nap alatt túl sok mindent megnézni. Egy jó egynapos belföldi kirándulás nem attól lesz emlékezetes, hogy hat helyszínt kipipálunk, hanem attól, hogy marad idő sétálni, fotózni, leülni egy padra, és tényleg ott lenni. Az augusztus 20–23-i hosszú hétvégén különösen igaz: ha nem akarunk tömegben araszolni és túlkölteni, válasszunk egy kevésbé kézenfekvő úti célt, induljunk korán, és hagyjunk helyet a napban a spontán megállóknak is.