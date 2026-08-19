Változnak a lottósorsolások időpontjai a hosszú hétvégén? Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. – erről mindenkinek tudnia kell

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a Szerencsejáték Zrt. saját lottózói holnap zárva tartanak, de a Hatoslottó sorsolása nem marad el. A szelvényeket online, SMS-ben vagy az ünnepnapokon is nyitva tartó partnereknél egészen este hét óráig fel lehet adni.

A hivatalos munkaszüneti nap ellenére a Szerencsejáték Zrt játék- és fogadási rendszerei zavartalanul üzemelnek – közölte a társaság a Pénzcentrum megkeresésére.

Aki a holnapi sorsoláson szeretné próbára tenni a szerencséjét, az az internetes felületeken, okostelefonon, illetve a kivételesen nyitva tartó értékesítőhelyeken 19 óráig még leadhatja a tippjeit.

A Hatoslottó e heti csütörtöki nyerőszámait is élő adásban húzzák ki, a sorsolást 20:50 perctől lehet figyelemmel kísérni a Duna csatornán – szemben a csütörtöki napokon megszokott, 20:45-ös kezdéssel.

Vasárnap a szokásos menetrend szerint, változtatás nélkül kerül sor a Hatoslottó sorsolására, valamint az ötös, luxor, és az eurojackpot is a szokásos rendben lesz kisorsolva.

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