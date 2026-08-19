2026. augusztus 19. szerda Huba
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

Változnak a lottósorsolások időpontjai a hosszú hétvégén? Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. – erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 11:45

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a Szerencsejáték Zrt. saját lottózói holnap zárva tartanak, de a Hatoslottó sorsolása nem marad el. A szelvényeket online, SMS-ben vagy az ünnepnapokon is nyitva tartó partnereknél egészen este hét óráig fel lehet adni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hivatalos munkaszüneti nap ellenére a Szerencsejáték Zrt játék- és fogadási rendszerei zavartalanul üzemelnek – közölte a társaság a Pénzcentrum megkeresésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aki a holnapi sorsoláson szeretné próbára tenni a szerencséjét, az az internetes felületeken, okostelefonon, illetve a kivételesen nyitva tartó értékesítőhelyeken 19 óráig még leadhatja a tippjeit.

A Hatoslottó e heti csütörtöki nyerőszámait is élő adásban húzzák ki, a sorsolást 20:50 perctől lehet figyelemmel kísérni a Duna csatornán – szemben a csütörtöki napokon megszokott, 20:45-ös kezdéssel.

Vasárnap a szokásos menetrend szerint, változtatás nélkül kerül sor a Hatoslottó sorsolására, valamint az ötös, luxor, és az eurojackpot is a szokásos rendben lesz kisorsolva.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:04
12:17
11:58
11:45
11:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 19.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 19.
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
2026. augusztus 19.
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
2026. augusztus 18.
9+1 ingyenes vidéki program augusztus 20-ra: virágkocsik, honfoglalók és egy rakás szuper koncert vár az ünnepen
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 19. szerda
Huba
34. hét
Augusztus 19.
Humanitárius világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
4
4 hete
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
5
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 13:04
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 11:58
Itt az újabb hőségriadó: csütörtöktől indul a felmelegedés, eddig tarthat a tikkasztó időjárás
Agrárszektor  |  2026. augusztus 19. 12:28
Durva időjárásra készülhetünk augusztus 20-án: mutatjuk, mi várható