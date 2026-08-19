2026. augusztus 19. szerda Huba
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy sisakot és biztonsági hevedert viselő kislány, aki barátaival vidáman csúszik a kötélpályán egy szabadtéri kalandparkban
Szórakozás

Erről minden magyar szülőnek tudnia kell: veszélyes eszközökre bukkantak a hazai parkokban és strandokon

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 16:57

Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a kormányhivatalok az év első felében 470 helyszínen végeztek ellenőrzést, és minden ötödik helyszínen találtak valamilyen hiányosságot. A vizsgált 2384 berendezésből 442 esetében állapítottak meg jogsértést vagy szabálytalanságot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ellenőrzések a szórakoztatási és sportolási célú berendezések, illetve azok üzemeltetési feltételeinek biztonságát vizsgálták. A hatóság munkatársai többek között aquaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban és gyermektáborokban ellenőriztek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyszínek 20 százalékánál találtak problémát, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden ötödik ellenőrzött létesítménynél szükség volt hatósági intézkedésre. Az eszközöknél valamivel jobb volt az arány, de itt is közel minden ötödik vizsgált berendezésnél, 19 százalékban, találtak hiányosságot.

Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok összesen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt és vasalt utat ellenőriztek. A 470 helyszínből 94 esetében állapítottak meg hiányosságot. Ezek megszüntetésére a hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ellenőrzések nem kizárólag azt vizsgálták, hogy egy berendezés fizikailag megfelelő állapotban van-e. A hatóságok ellenőrizték az előírt dokumentációk és tanúsítványok meglétét, azok érvényességét, valamint azt is, hogy a berendezéseken szerepelnek-e a kötelező jelölések és tájékoztatások.

Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó berendezéseknél azt is vizsgálták, hogy rendelkezésre áll-e megfelelően kioktatott kezelő személyzet.

Az idei ellenőrzések egyik újabb eleme a vasalt utak, vagyis a via ferrata létesítmények üzemeltetési feltételeinek vizsgálata. A hatóság célja, hogy a különböző szabadidős tevékenységekhez használt berendezések és létesítmények biztonságosan működjenek. Ez különösen fontos a nyári időszakban, amikor a családok és a turisták nagyobb számban keresik fel a vízi és kalandparkokat, vidámparkokat, sportlétesítményeket és táborokat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak, így a hatóságok a szezon hátralévő részében is vizsgálják majd a létesítmények működését.

Nem csak a papírokat nézik

A fogyasztóvédelem számára a dokumentáció megléte mellett a biztonságos üzemeltetés gyakorlati feltételei is fontosak. A megfelelő tanúsítvány, a kötelező jelölés és a képzett kezelőszemélyzet mind azt szolgálja, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy veszélyes helyzet ne okozzon balesetet.

A mostani adatok alapján a problémák nem tömegesek, de a 20 százalékos helyszíni kifogásolási arány azt mutatja, hogy az ellenőrzéseknek továbbra is van jelentőségük. A hatóság szerint a vizsgálatok célja nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem azok megelőzése és a biztonságos üzemeltetési gyakorlat erősítése is.

A 2026-os szezonban tehát továbbra is folyamatosak lesznek az ellenőrzések. Az NKFH szerint a jogkövető működés a látogatók biztonsága mellett a szolgáltatások minőségét és a szabadidős, illetve turisztikai létesítmények iránti bizalmat is javíthatja.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #egészség #biztonság #turizmus #nyár #szabadidő #fogyasztóvédelem #kormányhivatal #szórakozás #fogyasztóvédelmi hatóság #hatósági ellenőrzés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:20
18:04
17:27
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 19.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 19.
Gyermekszegénység Magyarországon: minden kilencedik gyerek a szegénységi küszöb alatt él
2026. augusztus 19.
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
2026. augusztus 19.
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 19. szerda
Huba
34. hét
Augusztus 19.
Humanitárius világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
4
4 hete
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
5
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 18:04
Kvíz: Évszámokban profi vagy? 10 esemény, ami augusztus 20-án történt... de melyik évben?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 15:59
Gyermekszegénység Magyarországon: minden kilencedik gyerek a szegénységi küszöb alatt él
Agrárszektor  |  2026. augusztus 19. 17:31
Csak úgy ömlik be hozzánk a külföldi barack: őrület, melyik országból jön