Erről minden magyar szülőnek tudnia kell: veszélyes eszközökre bukkantak a hazai parkokban és strandokon

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Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a kormányhivatalok az év első felében 470 helyszínen végeztek ellenőrzést, és minden ötödik helyszínen találtak valamilyen hiányosságot. A vizsgált 2384 berendezésből 442 esetében állapítottak meg jogsértést vagy szabálytalanságot.
Az ellenőrzések a szórakoztatási és sportolási célú berendezések, illetve azok üzemeltetési feltételeinek biztonságát vizsgálták. A hatóság munkatársai többek között aquaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban és gyermektáborokban ellenőriztek.
A helyszínek 20 százalékánál találtak problémát, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden ötödik ellenőrzött létesítménynél szükség volt hatósági intézkedésre. Az eszközöknél valamivel jobb volt az arány, de itt is közel minden ötödik vizsgált berendezésnél, 19 százalékban, találtak hiányosságot.
Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok összesen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt és vasalt utat ellenőriztek. A 470 helyszínből 94 esetében állapítottak meg hiányosságot. Ezek megszüntetésére a hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket.
Az ellenőrzések nem kizárólag azt vizsgálták, hogy egy berendezés fizikailag megfelelő állapotban van-e. A hatóságok ellenőrizték az előírt dokumentációk és tanúsítványok meglétét, azok érvényességét, valamint azt is, hogy a berendezéseken szerepelnek-e a kötelező jelölések és tájékoztatások.
Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó berendezéseknél azt is vizsgálták, hogy rendelkezésre áll-e megfelelően kioktatott kezelő személyzet.
Az idei ellenőrzések egyik újabb eleme a vasalt utak, vagyis a via ferrata létesítmények üzemeltetési feltételeinek vizsgálata. A hatóság célja, hogy a különböző szabadidős tevékenységekhez használt berendezések és létesítmények biztonságosan működjenek. Ez különösen fontos a nyári időszakban, amikor a családok és a turisták nagyobb számban keresik fel a vízi és kalandparkokat, vidámparkokat, sportlétesítményeket és táborokat.
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Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak, így a hatóságok a szezon hátralévő részében is vizsgálják majd a létesítmények működését.
Nem csak a papírokat nézik
A fogyasztóvédelem számára a dokumentáció megléte mellett a biztonságos üzemeltetés gyakorlati feltételei is fontosak. A megfelelő tanúsítvány, a kötelező jelölés és a képzett kezelőszemélyzet mind azt szolgálja, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy veszélyes helyzet ne okozzon balesetet.
A mostani adatok alapján a problémák nem tömegesek, de a 20 százalékos helyszíni kifogásolási arány azt mutatja, hogy az ellenőrzéseknek továbbra is van jelentőségük. A hatóság szerint a vizsgálatok célja nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem azok megelőzése és a biztonságos üzemeltetési gyakorlat erősítése is.
A 2026-os szezonban tehát továbbra is folyamatosak lesznek az ellenőrzések. Az NKFH szerint a jogkövető működés a látogatók biztonsága mellett a szolgáltatások minőségét és a szabadidős, illetve turisztikai létesítmények iránti bizalmat is javíthatja.
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