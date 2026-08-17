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Óriási vágás az állami rendezvényeken: kiderült, valójában mekkora összegből tartják meg az idei augusztus 20-át
A kormány a korábban tervezett 17,5 milliárd forint helyett lényegesen kisebb büdzséből, 3,91 milliárd forintból rendezi meg az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozatot. Az érdeklődőket a hagyományos állami események mellett családi programok, koncertek és egy nagyszabású esti látványosság is várja.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán ismertette a néhány nap múlva esedékes nemzeti ünnep részleteit. Bejegyzésében hangsúlyozta a jelentős költségcsökkentést, kiemelve, hogy az előző vezetés eredetileg jóval magasabb, 17,5 milliárd forintos bruttó kerettel számolt a rendezvények megvalósítására.
A napokon belül induló rendezvénysorozat zenei kínálatában Presser Gábor és az LGT jól ismert dalai mellett színpadra lép többek között az Anima Sound System, a Quimby, valamint Boban Marković is.
Az ünnepnapot záró esti látványshow során fényfestéssel, drónshow-val, különleges vetítésekkel és tűzijátékkal elevenítik fel Magyarország történelmének legmeghatározóbb pillanatait.
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