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Szórakozás

Óriási vágás az állami rendezvényeken: kiderült, valójában mekkora összegből tartják meg az idei augusztus 20-át

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 17:27

A kormány a korábban tervezett 17,5 milliárd forint helyett lényegesen kisebb büdzséből, 3,91 milliárd forintból rendezi meg az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozatot. Az érdeklődőket a hagyományos állami események mellett családi programok, koncertek és egy nagyszabású esti látványosság is várja.

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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán ismertette a néhány nap múlva esedékes nemzeti ünnep részleteit. Bejegyzésében hangsúlyozta a jelentős költségcsökkentést, kiemelve, hogy az előző vezetés eredetileg jóval magasabb, 17,5 milliárd forintos bruttó kerettel számolt a rendezvények megvalósítására.

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A napokon belül induló rendezvénysorozat zenei kínálatában Presser Gábor és az LGT jól ismert dalai mellett színpadra lép többek között az Anima Sound System, a Quimby, valamint Boban Marković is.

Az ünnepnapot záró esti látványshow során fényfestéssel, drónshow-val, különleges vetítésekkel és tűzijátékkal elevenítik fel Magyarország történelmének legmeghatározóbb pillanatait.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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