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A budapesti parlament és a tűzijáték
Szórakozás

Ítéletet mondtak a magyarok: rengeteg embernek elege van az ünnepi tűzijátékból - ennyien a teljes eltörlés mellett szavaztak

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 16:43

A magyarok döntő többsége, köztük a fideszes szavazók is támogatják az idei, lerövidített augusztus 20-i tűzijátékot – derül ki az Europion HVG számára készített reprezentatív kutatásából. A többnapos ünnepségsorozat megrendezése és annak költségei azonban már jóval erősebben megosztják a társadalmat.

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A holnapi állami ünnepen a megszokott félórás műsoridő megmarad, ám ebből maga a tűzijáték mindössze tíz percet tesz majd ki, a fennmaradó időt pedig egy modern audiovizuális show-műsor tölti ki. Ezt a változtatást a megkérdezettek 74 százaléka üdvözli. Az egyetértés olyan széles körű, hogy szűk többséggel ugyan, de még az áprilisi választásokon a Fideszre voksolók is jó ötletnek tartják a rövidítést.

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Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt. A jelenleg ellenzékben lévő Fidesz ugyanakkor kitart a hosszabb műsor mellett, arra hivatkozva, hogy a tízperces időtartam méltatlan a nemzeti ünnephez.

A társadalom jelentős része viszont nyitott az újításokra, csupán 13 százalék ragaszkodik a régi, változatlan formátumhoz, 14 százalék pedig beérné egy lerövidített verzióval. 

A leginkább megosztó kérdés az idén négymilliárd forintból megvalósuló, többnapos ünnepségsorozat sorsa. A válaszadók ezen a téren három, nagyjából egyenlő táborra szakadtak. 34 százalékuk szerint a jelenlegi forma méltó az országhoz és jó program.

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Ezzel szemben 38 százalék csak akkor támogatja, ha az új kormány olcsóbban hozza ki a rendezvényt, míg 29 százalék szerint az egész eseménysorozat túlzás és felesleges pénzszórás.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Felix DeSouza
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Primitív környezetszennyező baromság, parasztvakítás a szó szoros értelmében.
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