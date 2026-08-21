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Akciófilmbe illő hajsza indult Tihanyban egy férfi ellen: több rendőr is megsérült

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 08:29

Nagy sebességgel menekült a rendőrök elől egy autós a Balaton-felvidéken, a hajszában több szolgálati gépjármű is összetört. A férfi Tihanyban a kerékpárútra is behajtott, ahol rendőröket próbált elütni. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, a sofőrt pedig kórházba szállították - írja a Police.hu.

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Augusztus 20-án, késő délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy személyautó imbolyogva közlekedik a 71-es főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet, a sofőr azonban nem engedelmeskedett, és nagy sebességgel Tihany felé hajtott. A menekülés közben nekiütközött egy szolgálati gépkocsinak.

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A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani az autóst. A férfi ekkor a kerékpárútra hajtott, ahol a rendőrség közlése szerint megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket.

Az egyenruhások célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, a sofőr azonban a megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott. A menekülés Balatonfüreden folytatódott, ahol az autó ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött.

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A sofőr ezután sem állt meg. Röviddel később újabb szolgálati autóval ütközött, majd nagy sebességgel továbbhaladt, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült. A jármű vezetőjét szintén kórházba szállították.

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A rendőrség szerint a sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők, valamint a gyalogosok és kerékpárosok életét és testi épségét. Az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
Címlapkép: Getty Images
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