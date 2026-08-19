A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának, ki tudja, mi lesz helyette?
Míg a magyaroknak méregdrága, a külföldieknek szinte aprópénz? Döbbenetes adatok derültek ki a Szigetről
A Sziget Fesztivál gazdasági hatása jóval nagyobb annál, mint amennyit a Hajógyári-szigeten elköltött pénzek mutatnak. A GKI Gazdaságkutató Zrt. helyszíni felmérése szerint egy külföldi fesztiválozó átlagosan 260 ezer forintot költ Magyarországon a Szigethez kapcsolódóan, a nemzetközi utazás költségeit nem számítva. A kutatás alapján a külföldi látogatók mintegy 90 százaléka kifejezetten a fesztivál miatt érkezett Magyarországra.
A GKI több mint 500 fesztiválozót kérdezett meg az idei Szigeten. A felmérés nem reprezentatív, de az 529 válasz alapján képet ad arról, hogyan költenek a látogatók, mennyi időt töltenek Budapesten, és mekkora turisztikai hatása van a rendezvénynek.
A Sziget idei rendezvényén a fesztivál közlése szerint mintegy 357 ezer látogatás történt, a látogatók 47 százaléka külföldről érkezett. A fesztiválozók átlagosan 3,2 napot töltöttek a Szigeten. A külföldiek ennél valamivel hosszabb ideig, átlagosan 3,5 napig maradtak.
A költések között még nagyobb különbség látható. Egy látogató átlagosan 182 ezer forintot költött a Szigethez kapcsolódóan, a magyar fesztiválozóknál ez 108 ezer, a külföldieknél pedig 255 ezer forint volt. A külföldiek esetében azonban a 255 ezer forintban átlagosan 95 ezer forintnyi utazási költség is szerepel. Ha ezt levonjuk, majd hozzászámítjuk a fesztiválon kívüli magyarországi költéseket, egy külföldi vendég átlagosan mintegy 260 ezer forintot hagyhat a magyar gazdaságban. Ez a pénz több ágazat között oszlik meg. A fesztivál mellett a külföldiek szállásra, éttermekben és bárokban, közlekedésre, valamint egyéb szórakozási és turisztikai programokra is költenek.
Egy hétre érkeznek Budapestre
A Sziget gazdasági hatása azért is jelentős, mert a külföldiek többsége nem kizárólag a fesztivál területén tölti az idejét. A nem Budapesten élő fesztiválozók 83 százaléka legalább egy további napot is Budapesten és környékén tölt a fesztiválon kívül. 29 százalékuk három és öt nap közötti időt, további 25 százalékuk pedig öt napnál is többet marad.
A nem budapesti látogatók átlagosan mintegy három és fél napot töltenek még a városban a fesztiválon kívül. Mivel a külföldiek átlagosan 3,5 napot töltenek magán a rendezvényen, egy külföldi vendég esetében így nagyjából egyhetes magyarországi tartózkodás jön ki.
Ez a budapesti turizmus számára különösen fontos, hiszen a fesztiválozók a Sziget mellett szálláshelyeket, éttermeket, bárokat, üzleteket és más turisztikai szolgáltatásokat is igénybe vesznek. A nem budapesti fesztiválozók átlagosan 98 ezer forintot költenek a Szigeten kívül. Ennek 38 százaléka szállásra, 31 százaléka vendéglátásra, 17 százaléka szórakozásra és rekreációra, 13 százaléka pedig Magyarországon belüli utazásra jut.
Ez azt jelenti, hogy egyetlen külföldi fesztiválozó több százezer forintos költése nem egyetlen vállalkozásnál jelenik meg. A pénz a szálláshelyektől a vendéglátáson át a közlekedési és szórakoztatóipari szolgáltatókig több területen jelenik meg.
A magyarországi szálláshelyek számára különösen fontos lehet a Sziget időszaka, hiszen a fesztivál jelentős számú külföldi vendéget hoz a fővárosba olyan időszakban, amikor a turisták egy része kifejezetten a rendezvény miatt foglal szállást.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Több mint 50 ezer külföldi turista a Sziget miatt érkezhetett
A GKI adatai szerint a fesztivál összes látogatójának 46 százaléka csak a Sziget miatt érkezett Magyarországra. A külföldiek körében még magasabb az esemény szerepe, a fesztivál közlése szerint a külföldi vendégek mintegy 90 százaléka kifejezetten a Sziget miatt utazott Magyarországra.
A GKI számítása szerint több mint 50 ezer külföldi turista tölthetett átlagosan egy hetet Budapesten és környékén kifejezetten a fesztivál miatt. A kutatás alapján a külföldi vendégek összesen nagyságrendileg 15 milliárd forintot hagyhattak a magyar gazdaságban. Ez a fesztivál nélkül nagyrészt nem jelenne meg a hazai turizmusban.
Nem számít drága fesztiválnak a külföldiek szerint
A Sziget nemzetközi összevetésben is kedvező árú rendezvénynek tűnik a külföldi látogatók szemében. A GKI felmérése szerint a külföldiek mindössze 28 százaléka tartotta drágának a fesztivál árait, miközben 11 százalék kifejezetten olcsónak ítélte azokat.
A látogatók költése ugyanakkor jelentősen eltérhet. A legtöbb válaszadó nagyjából 100 ezer forintot szánt a teljes fesztiválra, de volt olyan is, aki csaknem 1,5 millió forintos költésről számolt be. A külföldiek magasabb költését részben az magyarázza, hogy hosszabb ideig maradnak, szállást fizetnek, és a fesztivál mellett Budapest más szolgáltatásait is igénybe veszik. A GKI szerint a mostani adatok egy nagyobb kutatás első eredményei. A gazdaságkutató a közeljövőben részletesebb hatástanulmányban vizsgálja majd, hogy pontosan mekkora gazdasági hatása van a Szigetnek.
Címlapkép: Gosztola Judit
Ítéletet mondtak a magyarok: rengeteg embernek elege van az ünnepi tűzijátékból - ennyien a teljes eltörlés mellett szavaztak
Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt.
Mindössze 10 perces lesz a holnapi, augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amelyet a Tisza-kormány döntése értelmében idén környezet- és állatbarát fény- és hangjátékok egészítenek ki.
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg...
Ismét közeleg az Állatkertek éjszakája! Látványetetések, esti séták, különleges programok és állatos tévhitek várják a látogatókat a hazai állatkertekben.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni,
Augusztus 20-i ünnepség, 2026, Budapest: itt az ünnepi kínálat - ilyen ételek lesznek kaphatóak a rendezvényen
Ezen a napon a közösen elfogyasztott ételeknek és italoknak is külön jelentősége és története van.
Adrien Brody és Sean Penn Zágrábban forgat, a horvát fővárosban ugyanis egy nagyszabású hollywoodi produkció készül.
2026 augusztus 20-i programok: itt a teljes menetrend, erre készülhetnek a résztvevők a Margitszigeten
A Margitsziget már délelőtt élményszigettél alakul.
Óriási vágás az állami rendezvényeken: kiderült, valójában mekkora összegből tartják meg az idei augusztus 20-át
A kormány a korábban tervezett 17,5 milliárd forint helyett lényegesen kisebb büdzséből, 3,91 milliárd forintból rendezi meg az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozatot.
Időzített bomba a hazai állattartóknak augusztus 20.: ha ezeket nem teszed meg, súlyos tragédia érhet
Komoly stressz lehet a kiskedvenceknek az augusztus 20-i ünnepségsorozat, erre kell figyelniük a gazdiknak.
A Sziget Fesztivál ideje alatt közel 120, a fesztivál területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a hatóság.
Kihúzták a Hatoslottó 33. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig több mint egymilliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
El kell tudni adni a Sziget Fesztivállal együtt Budapestet is, de olyan kevés helyen van a világon, hogy egy ekkora rendezvény a városon belül van...
Miss Balaton 2026: gyönyörű lány lett az idei verseny győztese - exkluzív videón a királynő és udvarhölgyei
A szépségkirálynőnek járó koronát a szokásoknak megfelelően a verseny tavalyi győztese adta át utódjának, öttagú zsűri döntött.
Bár a tervezettnél kevesebben, mintegy 350-360 ezren látogattak ki az idei Sziget fesztiválra, és a pénzügyi veszteség is meghaladja a várakozásokat, Gerendai Károly alapító szerint...
Kihúzták az Ötöslottó 2026/33. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt a héten telitalálat?
A volt tévés a domonyvölgyi strandot üzemelteti, nyaranta ott lakik - gyermekeivel együtt.
Távozik az RTL-től Heer Orsolya, a csatorna egyik népszerű híradósa, aki a jövőben a megújuló közmédiánál folytathatja televíziós pályafutását.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.