Andy Burnham új brit miniszterelnök hivatalba lépése után ismét napirendre került a kérdés, merre tart London és az Európai Unió kapcsolata.
Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést augusztus 20-án 2026-ban
Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek. Baka András köztársasági elnök az ünnepi eseményen hangsúlyozta, hogy az elismerés kizárólag az országot gazdagító teljesítményt díjazza, nem pedig a politikai hovatartozást.
Baka András köztársasági elnök augusztus 20-i köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarországot történelme során az államszervezet és az országvédelem önmagában nem mindig tudta megóvni a válságoktól, a felemelkedéshez azonban minden alkalommal hozzájárult a magyar emberek tudása, tehetsége, kitartása és bölcsessége.
Szerinte ma is sokak munkája viszi előre az országot, az ünnepségen pedig azokat ismerik el, akik a kultúrában, a tudományban, a gyógyításban, az oktatásban vagy a közösségek szolgálatában alkottak maradandót.
Az államfő külön hangsúlyozta, hogy a kitüntetések odaítélése nem politikai oldalakról, világnézetekről vagy meggyőződésekről szól, hanem kizárólag a teljesítményről.
Úgy fogalmazott, jó, hogy létezik olyan tér, ahol azt nézik, ki mit alkotott, fedezett fel, tanított vagy gyógyított meg, milyen közösséget épített, illetve milyen tudást adott tovább. A kitüntetéseket Baka András mellett Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök adta át.
A Magyar Érdemrend nagykeresztje, polgári tagozat
Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész.
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal, polgári tagozat
Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, balettmester.
Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja.
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, polgári tagozat
Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építész.
Berczeli Tibor állami díjas villamosmérnök, a BME professor emeritusa.
Fülöp Botond ügyvéd.
Halmai Gábor alkotmányjogász, az ELTE professor emeritusa.
Kiss György jogtudós, az MTA rendes tagja.
Kovách Imre szociológus, az MTA levelező tagja.
Sajó András jogtudós, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája.
Szegedi Andrea bőrgyógyász, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem klinikaigazgatója.
Kiss György és Sajó András későbbi időpontban veszi át személyesen a kitüntetést.
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat
Katona Gyula matematikus, a BME egyetemi tanára.
Kovács Zoltán, a Szentandrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója.
Kövecses Zoltán nyelvész, az ELTE professor emeritusa.
L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője.
Németh György ókortörténész, klasszika-filológus, az ELTE egyetemi tanára.
Ulbert István idegtudós, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont intézetigazgatója.
L. Ritók Nóra kitüntetését Lencse Máté vette át.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat
Bass László szociológus, az ELTE adjunktusa.
Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária gyermeksebész, plasztikai és égéssebész főorvos.
Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese.
Csiszár Jolán növénybiológus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense.
Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektorhelyettese.
Hajdi Anna Judit, az MTA Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója.
Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész.
Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója.
Zsurzs Kati színművész.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat
Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke.
Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat
Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója.
Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.
Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere.
Komáromi István pedagógus, kutatótanár.
Lingauer János nyugalmazott természetvédelmi igazgató.
Molnár Zoltán Imre trombitaművész.
Rossa László zeneszerző, zenei vezető.
Szemán Béla színművész, rendező.
Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat
Szabó Lajos kertészmérnök, növényorvos.
Winklerné Petrikisch Borbála jelmeztervező és viseletkészítő.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Erről minden magyar szülőnek tudnia kell: veszélyes eszközökre bukkantak a hazai parkokban és strandokon
Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények.
Ítéletet mondtak a magyarok: rengeteg embernek elege van az ünnepi tűzijátékból - ennyien a teljes eltörlés mellett szavaztak
Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt.
Mindössze 10 perces lesz a holnapi, augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amelyet a Tisza-kormány döntése értelmében idén környezet- és állatbarát fény- és hangjátékok egészítenek ki.
Míg a magyaroknak méregdrága, a külföldieknek szinte aprópénz? Döbbenetes adatok derültek ki a Szigetről
A Sziget Fesztivál gazdasági hatása jóval nagyobb annál, mint amennyit a Hajógyári-szigeten elköltött pénzek mutatnak.
A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának, ki tudja, mi lesz helyette?
Változnak a lottósorsolások időpontjai a hosszú hétvégén? Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. – erről mindenkinek tudnia kell
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a Szerencsejáték Zrt. saját lottózói holnap zárva tartanak.
Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen.
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg...
Ismét közeleg az Állatkertek éjszakája! Látványetetések, esti séták, különleges programok és állatos tévhitek várják a látogatókat a hazai állatkertekben.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni,
Augusztus 20-i ünnepség, 2026, Budapest: itt az ünnepi kínálat - ilyen ételek lesznek kaphatóak a rendezvényen
Ezen a napon a közösen elfogyasztott ételeknek és italoknak is külön jelentősége és története van.
Adrien Brody és Sean Penn Zágrábban forgat, a horvát fővárosban ugyanis egy nagyszabású hollywoodi produkció készül.
2026 augusztus 20-i programok: itt a teljes menetrend, erre készülhetnek a résztvevők a Margitszigeten
A Margitsziget már délelőtt élményszigettél alakul.
Óriási vágás az állami rendezvényeken: kiderült, valójában mekkora összegből tartják meg az idei augusztus 20-át
A kormány a korábban tervezett 17,5 milliárd forint helyett lényegesen kisebb büdzséből, 3,91 milliárd forintból rendezi meg az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozatot.
Időzített bomba a hazai állattartóknak augusztus 20.: ha ezeket nem teszed meg, súlyos tragédia érhet
Komoly stressz lehet a kiskedvenceknek az augusztus 20-i ünnepségsorozat, erre kell figyelniük a gazdiknak.
A Sziget Fesztivál ideje alatt közel 120, a fesztivál területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a hatóság.
Kihúzták a Hatoslottó 33. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig több mint egymilliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
El kell tudni adni a Sziget Fesztivállal együtt Budapestet is, de olyan kevés helyen van a világon, hogy egy ekkora rendezvény a városon belül van...
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.