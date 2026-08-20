Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést augusztus 20-án 2026-ban

Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek. Baka András köztársasági elnök az ünnepi eseményen hangsúlyozta, hogy az elismerés kizárólag az országot gazdagító teljesítményt díjazza, nem pedig a politikai hovatartozást.

Baka András köztársasági elnök augusztus 20-i köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarországot történelme során az államszervezet és az országvédelem önmagában nem mindig tudta megóvni a válságoktól, a felemelkedéshez azonban minden alkalommal hozzájárult a magyar emberek tudása, tehetsége, kitartása és bölcsessége.

Szerinte ma is sokak munkája viszi előre az országot, az ünnepségen pedig azokat ismerik el, akik a kultúrában, a tudományban, a gyógyításban, az oktatásban vagy a közösségek szolgálatában alkottak maradandót.

Az államfő külön hangsúlyozta, hogy a kitüntetések odaítélése nem politikai oldalakról, világnézetekről vagy meggyőződésekről szól, hanem kizárólag a teljesítményről.

Úgy fogalmazott, jó, hogy létezik olyan tér, ahol azt nézik, ki mit alkotott, fedezett fel, tanított vagy gyógyított meg, milyen közösséget épített, illetve milyen tudást adott tovább. A kitüntetéseket Baka András mellett Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök adta át.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje, polgári tagozat

Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal, polgári tagozat

Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, balettmester.

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, polgári tagozat

Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építész.

Berczeli Tibor állami díjas villamosmérnök, a BME professor emeritusa.

Fülöp Botond ügyvéd.

Halmai Gábor alkotmányjogász, az ELTE professor emeritusa.

Kiss György jogtudós, az MTA rendes tagja.

Kovách Imre szociológus, az MTA levelező tagja.

Sajó András jogtudós, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája.

Szegedi Andrea bőrgyógyász, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem klinikaigazgatója.

Kiss György és Sajó András későbbi időpontban veszi át személyesen a kitüntetést.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat

Katona Gyula matematikus, a BME egyetemi tanára.

Kovács Zoltán, a Szentandrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója.

Kövecses Zoltán nyelvész, az ELTE professor emeritusa.

L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője.

Németh György ókortörténész, klasszika-filológus, az ELTE egyetemi tanára.

Ulbert István idegtudós, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont intézetigazgatója.

L. Ritók Nóra kitüntetését Lencse Máté vette át.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat

Bass László szociológus, az ELTE adjunktusa.

Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária gyermeksebész, plasztikai és égéssebész főorvos.

Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese.

Csiszár Jolán növénybiológus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense.

Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektorhelyettese.

Hajdi Anna Judit, az MTA Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója.

Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész.

Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója.

Zsurzs Kati színművész.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat

Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke.

Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat

Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója.

Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.

Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere.

Komáromi István pedagógus, kutatótanár.

Lingauer János nyugalmazott természetvédelmi igazgató.

Molnár Zoltán Imre trombitaművész.

Rossa László zeneszerző, zenei vezető.

Szemán Béla színművész, rendező.

Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat

Szabó Lajos kertészmérnök, növényorvos.

Winklerné Petrikisch Borbála jelmeztervező és viseletkészítő.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert