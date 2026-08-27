Fordulópont közelében a magyar tőzsde? Mutatjuk, mire számíthatnak ma a befektetők

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 784,17 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 150 755,02 ponton zárt szerdán 15,5 milliárdos forgalomban.

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 46 279 forintnál látható rövid távú támasz, míg ellenállás 47 500 forintnál húzódik. Szerdán az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,34 százalékkal 46 320 forintra esett, forgalmuk 7,0 milliárd forintot tett ki.

A Richter visszatesztelte a 13 240 forintos támaszt, de meg tudott maradni felette, ellenállás 13 610 forintnál van. Az előző nap a Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,45 százalékkal 13 300 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A Mol folytatta a negatív korrekciót, támasz 4958 forintnál és 4880 forintnál látható, míg ellenállás 5082 forintnál. Szerdán a Mol 40 forinttal, 0,79 százalékkal 5000 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom továbbra is a 2557 forintos ellenállás alatt mozog, a következő támasz 2447 forintnál húzódik. Szerdán a Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,94 százalékkal 2534 forintra gyengült, forgalma 961,6 millió forint volt.