Jelentősen nőttek a keresetek: a bruttó medián már 618 ezer forint felett jár, a nettó pedig 438 ezer forint volt.
Fordulópont közelében a magyar tőzsde? Mutatjuk, mire számíthatnak ma a befektetők
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 784,17 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 150 755,02 ponton zárt szerdán 15,5 milliárdos forgalomban.
Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 46 279 forintnál látható rövid távú támasz, míg ellenállás 47 500 forintnál húzódik. Szerdán az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,34 százalékkal 46 320 forintra esett, forgalmuk 7,0 milliárd forintot tett ki.
A Richter visszatesztelte a 13 240 forintos támaszt, de meg tudott maradni felette, ellenállás 13 610 forintnál van. Az előző nap a Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,45 százalékkal 13 300 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A Mol folytatta a negatív korrekciót, támasz 4958 forintnál és 4880 forintnál látható, míg ellenállás 5082 forintnál. Szerdán a Mol 40 forinttal, 0,79 százalékkal 5000 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom továbbra is a 2557 forintos ellenállás alatt mozog, a következő támasz 2447 forintnál húzódik. Szerdán a Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,94 százalékkal 2534 forintra gyengült, forgalma 961,6 millió forint volt.
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
Az amerikai részvények olyan értékeltségi szinteken forognak, amelyeket korábban csak a legnagyobb tőzsdei összeomlások előtt láthattunk.
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
Magyar Péter szerint 2027-től 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett több más intézkedést is terveznek.
A kormány egy új, folyamatosan frissülő weboldalon teszi közzé a tárcák és a Miniszterelnökség átvilágítása nyomán tett feljelentéseket.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 784,17 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 150 755,02 ponton zárt szerdán 15,5 milliárdos forgalomban.
A magyar szántóföldi gazdálkodásban egyre fontosabbá válik az öntözés az aszály és a gyakoribb hőhullámok miatt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Reagált a CATL a debreceni gyárban történtekre: kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkelterhelést
Kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkel-expozíciót a CATL debreceni cellagyárában, ahol a hatósági ellenőrzések a védőeszközökkel kapcsolatban is hiányosságokat tártak fel.
A júliusi infláció mindössze 1,2 százalék volt Magyarországon, a szolgáltatások drágulása azonban jóval erőteljesebb maradt.
Európa a 2022-es energiaválság óta nem látott nehézségű fűtési szezon előtt áll, mivel a földgáz nagykereskedelmi ára több mint hároméves csúcs közelében mozog.
A magyar beruházások 2026 második negyedévében is jelentősen visszaestek.
Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon.
A várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra...
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Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról
Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.
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A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.