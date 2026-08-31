Nyert az Újpest és a Fradi is, bombameglepetés a Bundesligában: ez történt a hétvégi bajnokikon

A magyar bajnokságban a Ferencváros legyőzte a listavezető Puskás Akadémiát, Angliában viszont a Tottenham nemhogy pontot, gólt sem szerzett még. Lássuk a hétvégi eredményeket!

A hétvégi forduló több élvonalbeli bajnokságban is alaposan felkavarta az állóvizet. A magyar NB I-ben a Ferencváros idegenben győzött a tabellát vezető Puskás Akadémia ellen.

A Premier League-ben a Tottenham továbbra sem szerzett pontot, de még szerzett gólja sincs a londoniaknak. Az olasz élvonalban a címvédő Inter csatlakozott a veretlen csapatok táborához.

A német Bundesligában az újonc Elversberg szenzációs győzelmet aratott a címvédő Leverkusen ellen. A francia Ligue 1-ben a PSG ismét csak döntetlent ért el.

OTP Bank Liga: A Ferencváros megverte a listavezetőt

A magyar élvonal fordulójának rangadóján a Ferencváros 2-1-re nyert a listavezető Puskás Akadémia otthonában, ezzel megszakítva a felcsútiak győzelmi sorozatát. A zöld-fehérek 7 ponttal a középmezőnyben állnak. A Puskás Akadémia továbbra is vezeti a tabellát 12 ponttal, hat mérkőzésen elért négy győzelemmel és két vereséggel. A fővárosban az Újpest magabiztosan, 3-1-re győzött a Vasas ellen, és 10 ponttal feljött a második helyre.

A tabella harmadik és negyedik helyén egyaránt 9-9 ponttal a Győr és az MTK áll. Mindkét együttes döntetlent játszott a hétvégén: a győriek 1-1-re végeztek Kisvárdán, az MTK pedig 2-2-es eredményt ért el Debrecenben még pénteken.

A tabella alján továbbra is a Zalaegerszeg áll, mindössze 3 ponttal, miután szombaton 1-0-ra kikapott a Honvéd otthonában.

Premier League: Hármas holtverseny az élen, a Spurs tovább szenved

Az angol élvonalban három csapat áll hibátlan mérleggel a tabella élén. A Manchester City pénteken 4-1-re győzött idegenben a Crystal Palace ellen. A Chelsea szórakoztató, gólgazdag találkozón 4-3-ra verte a Brightont.

A Hull City szintén megőrizte százszázalékos mérlegét, miután 1-0-ra nyert a szintén újonc Coventry City vendégeként. A Manchester United magabiztos, 5-2-es sikert aratott az Ipswich Town ellen, így szintén 3 pontos.

A tabella végén aggasztó a helyzet a Tottenham Hotspur számára, amely a Newcastle United elleni 0-2-es vereséggel továbbra is pont - valamint szerzett gól - nélkül áll két forduló után.

Serie A: Négyes holtverseny a csúcson

Az olasz élvonalban négyes holtverseny alakult ki az élen - igaz, ez megszokott a bajnokságkorai szakaszában. Az Inter, az AC Milan, a Juventus és a Lazio egyaránt megnyerte második bajnokiját.

Az AC Milan pénteken 2-0-ra győzött a Venezia ellen, a Juventus ugyancsak 2-0-ra verte a Parmát. A címvédő Inter 1-0-ra diadalmaskodott a Cagliari otthonában, a Lazio szintén egygólos, 1-0-s sikert aratott a Genoa ellen.

Kellemetlen meglepetést hozott ugyanakkor a Napoli, amely hazai pályán 1-2-re kikapott a Como ellen, így csak 3 ponttal a tabella középmezőnyében áll. A Frosinone 3-0-ra nyert a Fiorentina otthonában, amely továbbra is pont nélkül szerénykedik.

La Liga: A Real Madrid hibátlan

A spanyol élvonalban a Real Madrid folytatta hibátlan szereplését. A madridiak 4-0-ra győztek a Malaga ellen, és 9 ponttal vezetik a tabellát három forduló után.

Az Atletico Madrid 7 ponttal a második helyen áll, miután 3-1-re nyert a Sevilla vendégeként. Szintén 7 pontos a meglepetéscsapat Deportivo Alavés, amely 1-0-ra legyőzte a Villarrealt.

A Barcelona eddig két mérkőzést játszott, és két győzelmével 6 ponttal áll. A Sevilla és a Real Betis ugyancsak 6 pontos, bár utóbbi 5-2-re kikapott a Levante otthonában a hétvégén.

Az Athletic Club 2-0-ra győzött a Celta vendégeként, és 3 pontra javította mérlegét.

Bundesliga: Bombameglepetés az újonctól

A Bundesligában még csak az első fordulót rendezték meg, így hét csapat is hibátlan mérleggel áll a tabella élén.

A Bayern München 5-1-re győzött a VfB Stuttgart ellen, a Leipzig 3-0-ra verte a Mönchengladbachot. A Borussia Dortmund 2-0-ra diadalmaskodott a Hamburger SV ellen.

A forduló legnagyobb meglepetését az újonc SV 07 Elversberg szolgáltatta, amely 3-2-re nyert a Bayer Leverkusen ellen. A Köln szintén szoros mérkőzésen, 3-2-re győzött a Hoffenheim ellen.

Ligue 1: a Monaco magabiztos, a PSG tovább botladozik

A francia élvonalban az AS Monaco vezeti a tabellát hibátlan mérleggel. A hercegségbeli együttes 2-0-ra győzött a Marseille ellen, és 6 ponttal áll két forduló után.

A Paris FC 3-0-ra verte az OGC Nice csapatát, a Lille 2-2-es döntetlent játszott a PSG-vel.

A Paris Saint Germain számára aggasztó a rajt, hiszen két mérkőzésen két döntetlent ért el, így mindössze 2 ponttal áll. A tabella alján az AJ Auxerre még pont nélkül szerénykedik, miután 3-1-re kikapott az Angers SCO otthonában.