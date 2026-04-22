Százmilliós vita robbant ki Lagzi Lajcsi körül: perre mehet az elmaradt pénz miatt
Jogvitára készül Galambos Lajos egy több százmillió forintos követelés miatt. A zenész azt állítja, évekkel ezelőtt megállapodás alapján jutalék illeti meg egy termék értékesítése után. Az ügy azonban azóta elakadt, és a kifizetés elmaradt. A felek között évek óta nem sikerült rendezni a vitát, írja a Blikk.
Galambos Lajos a Blikknek nyilatkozva arról beszélt, hogy egy korábbi üzleti megállapodás miatt jelentős, több százmillió forintos követelése van egy céggel szemben. Elmondása szerint évekkel ezelőtt reklámarcként kérték fel egy termék népszerűsítésére, és a konstrukció részeként saját televíziós reklámfelületét is biztosította az együttműködéshez.
A megállapodás időszakában az értékesítés látványosan felfutott: a termék havi néhány száz darabos forgalma rövid idő alatt több tízezerre emelkedett. A felek abban állapodtak meg, hogy Galambos Lajos az eladások után jutalékot kap.
A zenész szerint azonban időközben a cég vezetésében változások történtek, és az új irányítás már nem ismeri el a korábbi szerződés érvényességét. Állítása szerint emiatt immár öt éve nem kapta meg a neki járó összegeket.
Galambos Lajos hangsúlyozta, hogy első körben békés megegyezésre törekedne, de amennyiben ez nem vezet eredményre, jogi útra tereli az ügyet, és pert indít a követelése érvényesítéséért.
A zenész neve korábban más ügyekben is a figyelem középpontjába került. Áram-, víz- és gázlopás miatt három év hat hónap szabadságvesztésre ítélték, amelynek egy részét reintegrációs őrizetben töltötte. 2025 áprilisában kapta meg a szabadulásról szóló határozatot.
A humorista arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy ne dőljenek be az átverésnek, és jogi lépéseket is fontolgat az elkövetők ellen.
Sziget 2026: lineup és fellépők – Ennyibe kerül most egy napijegy, bérlet az idei Sziget Fesztiválra
Mennyibe kerülnek a Sziget 2026 jegyek és bérletek? Kik a már biztosan tudható Sziget fellépők? Összegyűjtöttük, amit az idei Sziget Fesztiválról tudni lehet.
Budapesten ad koncertet a The Smiths legendás frontembere: fogynak a jegyek, alig 3 hónap és színpadra lép
Morrissey-t generációja egyik legkiválóbb dalszövegíróját a szigetország zenei életének megkerülhetetlen alakjaként tartják számon.
Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy ha az éjszaka közepén hirtelen baj érné, nem lenne kit felhívnia.
Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt a Hatoslottón.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a lottó-anomáliáról: így lehetséges, hogy a választás óta mindenhol volt telitalálat
Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat.
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,78 milliárd forint talált gazdára.
Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.
6,76 milliárd forint a tét! Megkezdték az Ötöslottó 2026/16. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Döbbenet az európai szuperlottó pénteki sorsolásán: rengeteg magyar foghatja a fejét, centikre voltak a milliárdoktól
Kihúzták az Eurojackpot 16. heti pénteki nyerőszámait. Két magyar ébredt milliomosként, összesen több mint 16 ezer honfitársunknaqk volt szerencséje a szuperlottón.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és azt, hogy milyen számokkal vitte el valaki a 710 millió forintos főnyereményt.
Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés
Az influenszert figyelmeztették, míg a reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az influenszer ügynökségét összesen 9 millió forintra bírságolták.
Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház
Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője augusztus 15-én.
Súlyos, amit közöltek az Ötöslottó választás utáni első sorsolásáról: erről minden játékosnak tudnia kell
A szerencsés nyertes 6,76 milliárd forintot vihet haza, miután fél éve nem volt telitalálat a lottón.
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!
Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt – Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.
