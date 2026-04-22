Székesfehérvár, 2016. január 24.Galambos Lajos, a Lagzi Lajcsi néven ismert zenész nyilatkozik, miután távozott a székesfehérvári büntetés-végrehajtási intézetbõl 2016. január 24-én. A bíróság az ügyészi indítványt elutasítva
Szórakozás

Százmilliós vita robbant ki Lagzi Lajcsi körül: perre mehet az elmaradt pénz miatt

Pénzcentrum
2026. április 22. 15:09

Jogvitára készül Galambos Lajos egy több százmillió forintos követelés miatt. A zenész azt állítja, évekkel ezelőtt megállapodás alapján jutalék illeti meg egy termék értékesítése után. Az ügy azonban azóta elakadt, és a kifizetés elmaradt. A felek között évek óta nem sikerült rendezni a vitát, írja a Blikk.

Galambos Lajos a Blikknek nyilatkozva arról beszélt, hogy egy korábbi üzleti megállapodás miatt jelentős, több százmillió forintos követelése van egy céggel szemben. Elmondása szerint évekkel ezelőtt reklámarcként kérték fel egy termék népszerűsítésére, és a konstrukció részeként saját televíziós reklámfelületét is biztosította az együttműködéshez.

A megállapodás időszakában az értékesítés látványosan felfutott: a termék havi néhány száz darabos forgalma rövid idő alatt több tízezerre emelkedett. A felek abban állapodtak meg, hogy Galambos Lajos az eladások után jutalékot kap.

A zenész szerint azonban időközben a cég vezetésében változások történtek, és az új irányítás már nem ismeri el a korábbi szerződés érvényességét. Állítása szerint emiatt immár öt éve nem kapta meg a neki járó összegeket.

Galambos Lajos hangsúlyozta, hogy első körben békés megegyezésre törekedne, de amennyiben ez nem vezet eredményre, jogi útra tereli az ügyet, és pert indít a követelése érvényesítéséért.

A zenész neve korábban más ügyekben is a figyelem középpontjába került. Áram-, víz- és gázlopás miatt három év hat hónap szabadságvesztésre ítélték, amelynek egy részét reintegrációs őrizetben töltötte. 2025 áprilisában kapta meg a szabadulásról szóló határozatot.

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
#cég #per #celeb #szerződés #bűncselekmény #szórakozás #lagzi lajcsi #galambos lajos #zenész #híresség #börtönbüntetés

