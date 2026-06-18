Kórházba került a magyar zenészlegenda: elmaradnak a koncertek

Betegsége miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert, ezért a Bon-Bon együttes következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei elmaradnak.

Betegsége miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert, ezért a Bon-Bon együttes következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei elmaradnak.

A zenekar erről a Facebook-oldalán tett közzé hivatalos közleményt.

A bejegyzés szerint az énekes a lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett.

Szolnoki Péter és Török Tamás arra kérte a sajtó munkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják Pétert nyugodtan pihenni és gyógyulni