2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  24'
CZE
Csehország 1 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Michal Sadílek 6'
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üres kórházi ágy egy virágokkal és infúziós zsákkal díszített szobában
Szórakozás

Kórházba került a magyar zenészlegenda: elmaradnak a koncertek

Pénzcentrum
2026. június 18. 18:13

Betegsége miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert, ezért a Bon-Bon együttes következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei elmaradnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Betegsége miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert, ezért a Bon-Bon együttes következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei elmaradnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zenekar erről a Facebook-oldalán tett közzé hivatalos közleményt.

A bejegyzés szerint az énekes a lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett.

Szolnoki Péter és Török Tamás arra kérte a sajtó munkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják Pétert nyugodtan pihenni és gyógyulni
Címlapkép: Getty Images
#kórház #facebook #betegség #zene #szórakozás #énekes #koncert #zenész #bulvár #zenekar #koncertek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:20
18:13
18:04
17:43
17:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális visszafizetés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén fizetnünk kell ahhoz, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 18:04
Kvíz: Te is imádod a dinoszauruszokat? Lássuk, mennyire ismered az őslények világát valójában!
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:46
Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?
Agrárszektor  |  2026. június 18. 17:26
Elképesztő bőség jön ebben a térségben: megrohamozhatják a piacokat a vevők