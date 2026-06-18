A világbajnokság második fordulójának nyitányán több párosításnál is egyértelműek a fogadói várakozások.
Kórházba került a magyar zenészlegenda: elmaradnak a koncertek
Betegsége miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert, ezért a Bon-Bon együttes következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei elmaradnak.
Betegsége miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert, ezért a Bon-Bon együttes következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei elmaradnak.
A zenekar erről a Facebook-oldalán tett közzé hivatalos közleményt.
A bejegyzés szerint az énekes a lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett.
Szolnoki Péter és Török Tamás arra kérte a sajtó munkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják Pétert nyugodtan pihenni és gyógyulni
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