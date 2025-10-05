Ilyen nincs, ebből él ma Kovi, a magyar pornókirály: rommá keresheti magát?

Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.

Kisebb rendezvényeken, bulikban mesél sját élettapasztalatairól, a pornóforgatások eddig nem hallott titkairól Kovács István, azaz "Kovi", a kilencvenes évek egykori ismert pornófilm-rendezője. Az egykori felnőttfilmes maga mesélte el a Blikknek, hogy ebből keresi most a pénzt, bár kapott érte mindenféle megjegyzést.

Kovi elmondta azt is, hogy még ő maga is néz pornót, persze szigorúan szakmai érdeklődésből. A beszélgetős esteket bulikban, legény-vagy leánybúcsúkon adja elő, és olyan is volt már, hogy egész éjszakára ott is maradt.

Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a bulizás nem azt jelenti, hogy én nyakra-főre bratyizom mindenkivel, kiugrom egy tortából, és bohóckodom. Ezek inkább interaktív, szórakoztató, kulturált beszélgetések a jelenlévőkkel. Ők kérdeznek, én sztorizgatok, elmesélek különböző érdekes történeteket, forgatási kulisszatitkokat. A jó ízlés határain belül persze

- mondta minderről az egykori felnőttfilmes rendező. Megtudhattuk azt is, hogy olcsóbban vállal ilyen fellépést, mint a standuposok, de sokaknak nem tetszik, hogy az interneten "adja el magát". Az ötlet viszont zajos sikert aratott, meghívás bőven van.

Majdnem az összes hétvégém betelt az év végéig, pedig kommentek formájában kaptam hideget-meleget, amikor előrukkoltam az ötlettel. Hogy miért süllyedtem le egy bizonyos szintre meg ilyenek, de erről szó sincs! Én továbbra sem fogok ripacskodni, nem leszek közönséges, csupán megosztom az emberekkel a tapasztalataimat, élményeimet

- mesélte Kovi.