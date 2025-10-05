2025. október 5. vasárnap Aurél
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyilvános előadás a színpadon Mikrofon a színpadon a nézőtér hátterében. Sekély mélységélesség. Élő zenei háttér. Mikrofon és színpadi fények
Szórakozás

Ilyen nincs, ebből él ma Kovi, a magyar pornókirály: rommá keresheti magát?

Pénzcentrum
2025. október 5. 12:00

Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.

Kisebb rendezvényeken, bulikban mesél sját élettapasztalatairól, a pornóforgatások eddig nem hallott titkairól Kovács István, azaz "Kovi", a kilencvenes évek egykori ismert pornófilm-rendezője. Az egykori felnőttfilmes maga mesélte el a Blikknek, hogy ebből keresi most a pénzt, bár kapott érte mindenféle megjegyzést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kovi elmondta azt is, hogy még ő maga is néz pornót, persze szigorúan szakmai érdeklődésből. A beszélgetős esteket bulikban, legény-vagy leánybúcsúkon adja elő, és olyan is volt már, hogy egész éjszakára ott is maradt.

Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a bulizás nem azt jelenti, hogy én nyakra-főre bratyizom mindenkivel, kiugrom egy tortából, és bohóckodom. Ezek inkább interaktív, szórakoztató, kulturált beszélgetések a jelenlévőkkel. Ők kérdeznek, én sztorizgatok, elmesélek különböző érdekes történeteket, forgatási kulisszatitkokat. A jó ízlés határain belül persze

- mondta minderről az egykori felnőttfilmes rendező. Megtudhattuk azt is, hogy olcsóbban vállal ilyen fellépést, mint a standuposok, de sokaknak nem tetszik, hogy az interneten "adja el magát". Az ötlet viszont zajos sikert aratott, meghívás bőven van.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Majdnem az összes hétvégém betelt az év végéig, pedig kommentek formájában kaptam hideget-meleget, amikor előrukkoltam az ötlettel. Hogy miért süllyedtem le egy bizonyos szintre meg ilyenek, de erről szó sincs! Én továbbra sem fogok ripacskodni, nem leszek közönséges, csupán megosztom az emberekkel a tapasztalataimat, élményeimet

- mesélte Kovi.
Címlapkép: Getty Images
#internet #hétvége #buli #fellépés #szórakozás #felnőtt #hakni #pénzkereset #beszélgetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:00
11:33
11:03
10:32
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 4.
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
2025. október 4.
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
2025. október 3.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 5. vasárnap
Aurél
40. hét
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
1 hónapja
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
4
2 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
5
2 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 10:01
Itt a nagy 2025-ös hűtőteszt: tényleg csak a legdrágább berendezések a jók?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 06:04
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Agrárszektor  |  2025. október 5. 11:31
Fontos figyelmeztetés érkezett: kemény dolog várhat a kutyatulajdonosokra