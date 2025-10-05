Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Ilyen nincs, ebből él ma Kovi, a magyar pornókirály: rommá keresheti magát?
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Kisebb rendezvényeken, bulikban mesél sját élettapasztalatairól, a pornóforgatások eddig nem hallott titkairól Kovács István, azaz "Kovi", a kilencvenes évek egykori ismert pornófilm-rendezője. Az egykori felnőttfilmes maga mesélte el a Blikknek, hogy ebből keresi most a pénzt, bár kapott érte mindenféle megjegyzést.
Kovi elmondta azt is, hogy még ő maga is néz pornót, persze szigorúan szakmai érdeklődésből. A beszélgetős esteket bulikban, legény-vagy leánybúcsúkon adja elő, és olyan is volt már, hogy egész éjszakára ott is maradt.
Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a bulizás nem azt jelenti, hogy én nyakra-főre bratyizom mindenkivel, kiugrom egy tortából, és bohóckodom. Ezek inkább interaktív, szórakoztató, kulturált beszélgetések a jelenlévőkkel. Ők kérdeznek, én sztorizgatok, elmesélek különböző érdekes történeteket, forgatási kulisszatitkokat. A jó ízlés határain belül persze
- mondta minderről az egykori felnőttfilmes rendező. Megtudhattuk azt is, hogy olcsóbban vállal ilyen fellépést, mint a standuposok, de sokaknak nem tetszik, hogy az interneten "adja el magát". Az ötlet viszont zajos sikert aratott, meghívás bőven van.
Majdnem az összes hétvégém betelt az év végéig, pedig kommentek formájában kaptam hideget-meleget, amikor előrukkoltam az ötlettel. Hogy miért süllyedtem le egy bizonyos szintre meg ilyenek, de erről szó sincs! Én továbbra sem fogok ripacskodni, nem leszek közönséges, csupán megosztom az emberekkel a tapasztalataimat, élményeimet
- mesélte Kovi.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
-
