A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet az egyiptomi válogatott helyett, miközben ausztriai vendéglátóipari vállalkozását is működteti.
A tokiói világbajnokságon az egyiptomi dobóválogatott szakmai stábjában dolgozó Annus Adrián várhatóan új kihívás előtt áll. A Blikknek adott nyilatkozata szerint felmerült, hogy átvegye a vb-nyolcadik helyezett, mindössze 19 éves Szabados Ármin felkészítését.
"A család szeretne velem dolgozni, a részéről is megvan a nyitottság – egyiptomi munkámat befejezem –, de a hazai szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) is áldását kell adnia a közös munkánkra" – fogalmazott a korábbi élsportoló - tudósított a Telex.
Szabados az U20-as korosztályban már Európa-bajnoki címet szerzett, és szakértők szerint jelentős potenciállal rendelkezik. A fiatal tehetség a 2032-es, Brisbane-ben rendezendő olimpián érhet el kiemelkedő eredményt. A nemrég zárult tokiói világbajnokságon egyébként Halász Bence, olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk bronzérmet szerzett.
A 2002-es Európa-bajnok Annus a sportszakmai tevékenysége mellett az ausztriai Lanzenkirchenben található, feleségéről elnevezett étterem működtetésében is aktívan részt vesz.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"Mindenes vagyok. Amikor kezdtük, akkor tényleg minden munkát ketten végeztünk, még a vécék takarítását is. Mostanra viszont már tucatnyian dolgoznak nálunk, így kevesebb feladat hárul ránk, de például a konyhán a főzésben amolyan kuktaként besegíteni, az nagyon nekem való, szeretem" – nyilatkozta a lapnak.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez.
A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket.
Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet.
Két turnusban is volt a magyar válogatott edzője, többször nyert magyar bajnoki címet klubcsapataival. Az MLSZ saját halottjának tekinti.
Memphis Depay, a holland válogatott gólrekordere nem tudott időben csatlakozni a nemzeti csapathoz, ugyanis ellopták az útlevelét Brazíliában
Egy apát és fiát ugyanazon a napon bocsátották el két különböző csapat vezetőedzői pozíciójából
Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.
A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát