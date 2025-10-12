Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad

Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet az egyiptomi válogatott helyett, miközben ausztriai vendéglátóipari vállalkozását is működteti.

A tokiói világbajnokságon az egyiptomi dobóválogatott szakmai stábjában dolgozó Annus Adrián várhatóan új kihívás előtt áll. A Blikknek adott nyilatkozata szerint felmerült, hogy átvegye a vb-nyolcadik helyezett, mindössze 19 éves Szabados Ármin felkészítését.

"A család szeretne velem dolgozni, a részéről is megvan a nyitottság – egyiptomi munkámat befejezem –, de a hazai szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) is áldását kell adnia a közös munkánkra" – fogalmazott a korábbi élsportoló - tudósított a Telex.

Szabados az U20-as korosztályban már Európa-bajnoki címet szerzett, és szakértők szerint jelentős potenciállal rendelkezik. A fiatal tehetség a 2032-es, Brisbane-ben rendezendő olimpián érhet el kiemelkedő eredményt. A nemrég zárult tokiói világbajnokságon egyébként Halász Bence, olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk bronzérmet szerzett.

A 2002-es Európa-bajnok Annus a sportszakmai tevékenysége mellett az ausztriai Lanzenkirchenben található, feleségéről elnevezett étterem működtetésében is aktívan részt vesz.

"Mindenes vagyok. Amikor kezdtük, akkor tényleg minden munkát ketten végeztünk, még a vécék takarítását is. Mostanra viszont már tucatnyian dolgoznak nálunk, így kevesebb feladat hárul ránk, de például a konyhán a főzésben amolyan kuktaként besegíteni, az nagyon nekem való, szeretem" – nyilatkozta a lapnak.