Itt meglépték: elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket a fővárosi rendőrfőnökök kérésére

A rendkívüli hőség miatt elhalasztják Párizsban a szombatra tervezett Pride-felvonulást és más tömegrendezvényeket a fővárosi rendőrfőnökök kérésére - közölték a szervezők.

"A prefektus kérésének megfelelően elhalasztjuk a felvonulást, szeptemberben tervezzük megrendezni, de a szervezőknek még össze kell ülniük, hogy megbeszéljük, hogyan tovább" - mondta pénteken az AFP hírügynökségnek Anouk Veyret, az Inter-LGBT szervezet társelnöke.

Más kulturális, sport és zenei rendezvények szervezői is bejelentették, hogy elmaradnak a szombatra tervezett programjaik, a többi között a Solydays zenei fesztivál, amely általában több mint 250 ezer embert vonz, valamint a We Run nevű futóverseny. A francia fővárosban az egymást követő harmadik napon a csúcshőmérséklet 40 Celsius-fok fölött várható, s éjszakánként sem süllyed 27 Celsius-fok alá. Franciaország nagy részén tizedik napja van érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás, a kórházak pedig kezdenek megtelni a fővárosban a kánikula következményei miatt - szívrohamban, hőgutában - szenvedő betegekkel, köztük idősekkel, krónikus betegekkel, gyermekekkel, tinédzserekkel, hajléktalanokkal - közölte Patrice Faure fővárosi prefektus.

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Párizs egyik legjelentősebb kórházában, a Georges Pompidou Európai Kórházban "rendkívül súlyos a helyzet" - figyelmeztetett pénteken Philippe Juvin, a sürgősségi osztály vezetője, ahol az elmúlt éjjel negyven százalékkal több embert szállítottak be, mint az azt megelőző napokban. "A folyosók tele vannak idősebb betegekkel, de 50-60 éves betegek is vannak, akik nagyon magas lázzal érkeznek - hangsúlyozta az AFP hírügynökségnek, kiemelve "a hajléktalanokat, akiket 42 Celsius-fokos lázzal" szállítanak be a mentők. "Kezdjük látni, és számítottunk is rá, (…) az első haláleseteket - valószínűleg a szélsőséges hőmérséklettel összefüggésben" - tudatta az egészségügyi tárca.

A többlethalálozási adatok hivatalos összesítései még hónapokig nem lesznek elérhetők, de egyes prefektúrák és bűnüldöző szervek már most a hőségnek tulajdonítanak több halálesetet. A halálesetek "nemcsak a kiszáradt időseket érintik, hanem a szívrohamot elszenvedő fiatalokat is" - jelezte az egészségügyi minisztérium.

A fővárosban például szerdán 25 szívrohamot regisztráltak, szemben a szokásos kevesebb mint tízzel. A kórházakba érkező betegek tömege miatt Párizs prefektusa rendeletet adott ki, amely megtiltja az alkoholfogyasztást a fővárosban pénteken és szombaton déli 12 órától másnap reggel 7 óráig, valamint megtiltja az alkohol árusítását is pénteken és szombaton 18 órától reggel 7-ig. A szabályszegők 135 eurós helyszíni bírsággal sújthatók.

A Pride-felvonulást a közép-franciaországi Lyonban is szeptemberre halasztották a rendkívüli hőség miatt. A polgári védelem a szervezők közleménye szerint "kedvezőtlen véleményt adott ki, mivel a sürgősségi és mentőszolgálatokat már most is túlterhelik az időjárási körülmények". Június 18. óta országszerte 55 ember fulladt vízbe, mert a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést, tengerpartokon, folyókban vagy a városi csatornákban - jelentette be a sportminisztérium, amely attól tart, hogy ez a szám a hétvégén tovább nőhet.

A hőhullám miatt az állami vasúttársaság (SNCF) törölte franciaországi személyvonatainak körülbelül 10 százalékát - mondta csütörtökön Christophe Fanichet, az SNCF Voyageurs vezérigazgatója. Az SNCF bejelentette, hogy a szuperexpresszekre (TGV) váltott jegyeket ingyenesen visszatérítik, vagy pedig bármilyen későbbi időpontra cserélhetők. Az intenzív hőség az Alpokban is érezteti hatását: a Mont Blanc lábánál fekvő Chamonix-ban a 30 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet aggodalmat kelt a gleccserek olvadása, a biztonság és az alpesi környezetre gyakorolt hatás miatt.

A francia áramelosztó hálózat üzemeltetője, az Enedis bejelentette, hogy 50 ezer háztartásban szünetel jelenleg az áramszolgáltatás "a rendkívüli hőhullámmal kapcsolatos incidensek miatt", mivel a kábelek komoly terhelésnek vannak kitéve a túlmelegedett talaj alatt, így az áramkimaradások kockázata egyre nagyobb. Az EDF állami villamosenergia-ipari óriásvállalat pénteken bejelentette, hogy 80 millió eurót szabadít fel iskolák, óvodák és szabadidőközpontok "hűtőrendszerekkel való felszerelésére az egymást követő hőhullámok" miatt. A vállalat közleménye szerint a támogatás felét több mint 100 ezer berendezés (ventilátorok, párásítók, klímaberendezések) finanszírozására fordítják több mint 10 ezer létesítményben 2026 szeptemberének végéig. Ezenkívül állami tulajdonú bankok további 50 millió eurós beruházást jelentettek be 12 500 iskola éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében.

"A jövő héten 2500 jogosult iskolával kezdünk" - mondta Roland Lescure gazdasági miniszter a France Culture közrádióban. A bejelentés szerint a hőségnek leginkább kitett és a hőhullám alatt bezárt iskolák számára gyors megoldásokat finanszíroznak; árnyékoló szerkezeteket, napvédelmi és szellőztetőrendszereket.

Franciaországban szerdán és csütörtökön tetőzött a kánikula, de az ország területének mintegy kétharmadán még pénteken is a legmagasabb szintű, vörös riasztás marad érvényben, 39-41 Celsius-fokos csúcshőmérsékletekkel a fővárosi régióban és az ország keleti részén a Météo-France előjelzése szerint. Az enyhülés a nap folyamán fokozatosan érkezik meg az Atlanti-óceán partvidékére, de csak nagyon lassan, vasárnapra éri el az ország belső területeit.