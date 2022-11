Méregdrága órával bukott le Kis Grófo: ezt hordja a csuklóján a mulatós sztár

A magyar celebek úgy tűnik élnek-halnak a luxus karórákért, most ismét egy több milliós modellt szúrtak ki a rajongók Kis Grófo csuklóján.

Töretlen sikere van a TikTok-on Lakatos Zsolt óraszakértőnek, aki a Beszéljünk Órákról nevű csatornáján a nézők kérdésére próbálja fotók és videók alapján megállapítani, hogy milyen karórát hordanak a magyar és nemzetközi hírességek.

Most Kis Grófo csuklóján szúrták ki a rajongók a luxusórát. Az óraszakértő szerint Kis Grófo órája Sztárban sztár leszek forgatásán egy everose gold és acél keverékű Rolex GMT Master II Rootbeer 126711CHNR, amely akár három időzónát is tud egyszerre mutatni.

Ennek piaci ára 23 000 euró, tehát nagyjából 9,5 millió forint.

A Rolex egyébként is nagy kedvence a magyar celebeknek. Korábban írtunk arról, hogy több milliós rolexet hordhat Schobert Norbi, Kasza Tibi, Szoboszlai Dominik de éppen Bolla Bendegúz is. De Curtis is a Rolex mellett tehette le a voksát, a szakértő szerint ugyanis a róla készült képek alapján egy Rolex Sea-Dweller 16600-as modellt hordhat a rapper, ami 4,3 millió forintba, azaz 12 ezer euróba kerül.

Legutóbb pedig Zimány Linda csuklóján is luxusórát láthattunk, ő 29 milliós karórát hord.A 2012-es modellű Audemars Piguet karóra 70 000 euróba kerül, azaz mintegy 29 millió forintotba. Az óra újabb, 2022-es modellje, amely rózsaarannyal van díszítve, és a számlapon lévő felirat is rózsaarany színű már a 100 000 eurós árat karcolja, ami több, mint 40 millió forint.