Tényleg el kell halasztani a Budapest pride-ot? Megszólalt a katasztrófavédelem: ezt üzenik a résztvevőknek

A harmadfokú hőségriadó idején megtartott Budapest Pride kapcsán a Katasztrófavédelem egyértelművé tette: a rendezvény biztonságáért kizárólag a szervezők felelnek, még akkor is, ha a hőmérséklet a 40 fokot közelíti.

Harmadfokú hőségriadó mellett rendezik meg szombaton a Budapest Pride felvonulást, amelyre a szervezők előzetesen több tízezer résztvevőt várnak. A Pénzcentrum megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, hogy miként értékelik egy ilyen tömegrendezvény biztonsági kockázatait a rendkívüli forróságban, illetve milyen hatósági előírások vonatkoznak az eseményre.

A Katasztrófavédelem válasza szerint a rendezvény biztonságos lebonyolításáért minden esetben a szervező felel, beleértve a tűzvédelmi és egészségügyi feltételek jogszabály szerinti biztosítását is. A hatóság hangsúlyozta: a tömegrendezvények engedélyezése nem hozzájuk tartozik, azt az illetékes önkormányzat, a kormányhivatal és a rendőrség intézi.

A hőség miatti kockázatokkal kapcsolatban a Katasztrófavédelem azt közölte, hogy a harmadfokú riasztás elrendelése óta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal közösen több közleményben is felhívták a figyelmet a veszélyekre és az ilyenkor követendő magatartási szabályokra. Arra azonban nem tértek ki, hogy létezik‑e olyan konkrét hőmérsékleti vagy egészségügyi határérték, amelynél javasolnák egy tömegrendezvény elhalasztását vagy leállítását.

A Pride felvonulást a szervezők jelen állás szerint megtartják, miközben a meteorológiai előrejelzések szerint a városban akár 40 Celsius‑fok közeli hőmérséklet is lehet a délutáni órákban.