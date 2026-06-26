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Szórakozás

Tényleg el kell halasztani a Budapest pride-ot? Megszólalt a katasztrófavédelem: ezt üzenik a résztvevőknek

Pénzcentrum
2026. június 26. 11:26

A harmadfokú hőségriadó idején megtartott Budapest Pride kapcsán a Katasztrófavédelem egyértelművé tette: a rendezvény biztonságáért kizárólag a szervezők felelnek, még akkor is, ha a hőmérséklet a 40 fokot közelíti.

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Harmadfokú hőségriadó mellett rendezik meg szombaton a Budapest Pride felvonulást, amelyre a szervezők előzetesen több tízezer résztvevőt várnak. A Pénzcentrum megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, hogy miként értékelik egy ilyen tömegrendezvény biztonsági kockázatait a rendkívüli forróságban, illetve milyen hatósági előírások vonatkoznak az eseményre.

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A Katasztrófavédelem válasza szerint a rendezvény biztonságos lebonyolításáért minden esetben a szervező felel, beleértve a tűzvédelmi és egészségügyi feltételek jogszabály szerinti biztosítását is. A hatóság hangsúlyozta: a tömegrendezvények engedélyezése nem hozzájuk tartozik, azt az illetékes önkormányzat, a kormányhivatal és a rendőrség intézi.

A hőség miatti kockázatokkal kapcsolatban a Katasztrófavédelem azt közölte, hogy a harmadfokú riasztás elrendelése óta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal közösen több közleményben is felhívták a figyelmet a veszélyekre és az ilyenkor követendő magatartási szabályokra. Arra azonban nem tértek ki, hogy létezik‑e olyan konkrét hőmérsékleti vagy egészségügyi határérték, amelynél javasolnák egy tömegrendezvény elhalasztását vagy leállítását.

A Pride felvonulást a szervezők jelen állás szerint megtartják, miközben a meteorológiai előrejelzések szerint a városban akár 40 Celsius‑fok közeli hőmérséklet is lehet a délutáni órákban.
Címlapkép: Getty Images
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