Japánban több mint száz légijáratot töröltek, kétmillió embert evakuáltak pénteken.
Tényleg el kell halasztani a Budapest pride-ot? Megszólalt a katasztrófavédelem: ezt üzenik a résztvevőknek
A harmadfokú hőségriadó idején megtartott Budapest Pride kapcsán a Katasztrófavédelem egyértelművé tette: a rendezvény biztonságáért kizárólag a szervezők felelnek, még akkor is, ha a hőmérséklet a 40 fokot közelíti.
Harmadfokú hőségriadó mellett rendezik meg szombaton a Budapest Pride felvonulást, amelyre a szervezők előzetesen több tízezer résztvevőt várnak. A Pénzcentrum megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, hogy miként értékelik egy ilyen tömegrendezvény biztonsági kockázatait a rendkívüli forróságban, illetve milyen hatósági előírások vonatkoznak az eseményre.
A Katasztrófavédelem válasza szerint a rendezvény biztonságos lebonyolításáért minden esetben a szervező felel, beleértve a tűzvédelmi és egészségügyi feltételek jogszabály szerinti biztosítását is. A hatóság hangsúlyozta: a tömegrendezvények engedélyezése nem hozzájuk tartozik, azt az illetékes önkormányzat, a kormányhivatal és a rendőrség intézi.
A hőség miatti kockázatokkal kapcsolatban a Katasztrófavédelem azt közölte, hogy a harmadfokú riasztás elrendelése óta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal közösen több közleményben is felhívták a figyelmet a veszélyekre és az ilyenkor követendő magatartási szabályokra. Arra azonban nem tértek ki, hogy létezik‑e olyan konkrét hőmérsékleti vagy egészségügyi határérték, amelynél javasolnák egy tömegrendezvény elhalasztását vagy leállítását.
A Pride felvonulást a szervezők jelen állás szerint megtartják, miközben a meteorológiai előrejelzések szerint a városban akár 40 Celsius‑fok közeli hőmérséklet is lehet a délutáni órákban.
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/26. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Véget ért a találgatás: a Rockstar bejelentette a GTA VI hivatalos árát és az előrendelői bónuszokat is leleplezte.
A 69 éves rockénekes beszélt az alacsony nyugdíjáról és arról, mi tartja még mindig a színpadon.
A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes.
Komoly családi vita robbant ki Erős Antónia házasságában: meghökkentő kijelentést tett a gyerekeik jövőjéről
Érdekes családi vita bontakozott ki Erős Antónia és férje között a gyermekeik jövőjéről.
A halálhírt a család közölte a Stúdió K Színházzal, amely hétfőn tette közzé a hírt honlapján.
A rendezvény sorsa most azon múlik, hogy június 28‑ig elegendő résztvevő vált‑e belépőt.
Újabb gigarazziát indít a fogyasztóvédelem: még a legnépszerűbb influenszerek sincsenek biztonságban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat.
A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, vasárnap - elmaradt a sorsolás a Dunán, de végül megjöttek a számok
Vajon elvitte valaki a 705 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Hét év kálvária után végre megnyitott a népszerű vidéki élményfürdő: döbbenetes kedvezményt kaptak a helyiek
A modern komplexum péntektől fogadja a vendégeket, a nyitóhétvégén pedig zenés programokkal és különleges élményelemekkel várják a látogatókat.
Na, vajon elvitte-e valaki a 585 millió forintos főnyereményt a 25. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. És a magyar játékosoknak sem volt nagy szerencséjük.
Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok
Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a meleg elviselését.
Megnyitotta kapuit a fővárosi Matild Palotában a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő milánói luxuscukrászda, a Cova.
Vajon elvitte valaki a 625 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók
Ismét elérte a 2022-ben regisztrált, 53 centiméteres történelmi mélypontját a Velencei-tó vízszintje.
Elmaradnak a következő időszakban a Bon-Bon együttes fellépései, mert az egyik tag kórházban lábadozik.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!