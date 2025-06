Sorra szűnnek meg az ikonikus zenei fesztiválok: itt a válasz, veszélyben van-e a Sziget is

A fesztiválipar válságban van, de a Sziget Fesztivál túlélheti a nehézségeket - nyilatkozta Kádár Tamás, a Sziget cégvezetője - írja a Telex. A szakértő elemezte az ágazat jelenlegi kihívásait és a Sziget jövőbeli kilátásait.

A fesztiválipar komoly kihívásokkal néz szembe, amelyek hátterében összetett okok állnak - fejtette ki Kádár Tamás a Wanted podcast vendégeként. A beszélgetés idején még nem volt ismert, hogy 2025-ben rendezik az utolsó Kolorádót és Bánkitót.

"A headliner fellépőknek sokkal jobban megéri arénakoncerteket adni, mint fesztiválra eljönni, mert többszörösen keres a saját fellépéseivel az előadó, és ez a tendencia már 2022 óta. Illetve a Covid után sokkal nagyobb összeg lett összerakni egy fesztivált, mint most" – magyarázta a szakember. A Sziget Fesztivál 2024-ben 3,8 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, azonban Kádár szerint ez nem jelenti a rendezvény végét.

Látni kell, hogy ebben az üzletben nem csak egy járványhelyzet jelenthet nagy veszteséget, hanem előfordul az is, hogy egy előadóra túl sokat költünk, és az emberek mégsem vesznek rá jegyet

– fogalmazott a cégvezető. Kádár rámutatott, hogy az időjárás is jelentős kockázati tényező, és a befektetők tisztában vannak azzal, hogy a fesztiválszervezés nem hasonlítható egy termelőüzemhez. A Sziget mögött álló Superstruct - amely összesen 80 fesztivált tulajdonol - az amerikai KKR magántőkealap támogatását élvezi.

A látogatói összetétel is változóban van: a járvány után elvesztették az angol piacot, ugyanakkor Hollandiában továbbra is a Sziget a legnépszerűbb fesztivál a huszonévesek körében. A jövőben várhatóan erősödik a regionális jelleg, mivel a környező országokból már most jelentős a jegyeladás.

A konkurenciával kapcsolatban Kádár elismerően szólt a romániai Untold Fesztiválról, míg a megszűnő szerbiai Exit Fesztivál kapcsán kritikusabban fogalmazott: "Az Exit Fesztivállal nem akarok szemét lenni, de ott az történt, hogy elbukták az állami támogatást, meg az állami cégek szponzorációját. Na, ezt mi már sok éve elbuktuk. Ha valaki azt mondja, hogy állami támogatás nélkül nem megy a fesztivál, akkor ott van baj" – jelentette ki.

A Balaton Sound megszűnésének hátterében Kádár szerint az áll, hogy bár a belga látogatók számára a jegyárak kedvezőek voltak, az utazás és a szállás költségei már túl magasnak bizonyultak. Ráadásul a Sound fellépői időközben elérhetővé váltak a belga közönség számára saját hazájukban is.