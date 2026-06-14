Ennyibe kerül ma egy esküvő a szentendrei Skanzenben: tízmilliók repülnek el egyetlen estére

Az esküvői árrobbanás után a Skanzen 2026-os díjszabása világosan mutatja, hová jutott a hazai lagzipiac: egy közepes méretű, 80 fős esküvő ára itt 6,5–7,5 millió forintnál indul, a nagyobbaké pedig könnyedén eléri a 10–15 milliót. A helyszín különlegessége – templom, polgári szertartás, vacsora, szállás és még nosztalgiavonat is egy helyen – ma már komoly luxusnak számít, és jól illeszkedik ahhoz a trendhez, amelyben az esküvő nemcsak ünnep, hanem látványélmény és üzlet is lett Magyarországon.

A szentendrei Skanzen 2026-os esküvői árlistája alapján egyértelmű, hogy a hazai lagzik drágulása itt is tetten érhető: egy közepes vagy nagyobb esküvő ára könnyedén több millió forinttal indul, és a végösszeg akár a 10–15 millió forintos tartományt is elérheti.

A helyszín népszerűsége érthető: egy helyen érhető el templomi és polgári szertartás, vacsorahelyszín, szállás és még a nosztalgiavonat is, ugyanakkor a szolgáltatások ára borsos. A hazai esküvőpiacot az elmúlt években felforgatta a Covid, az energiaárak emelkedése és a gyengülő forint, ahogy azt Dégi Attila esküvőspecialista is elmondta korábbi interjúnkban , és bár a forint most már erősebb, a szolgáltatói árak nem csökkentek. Egy átlagos 80 fős budapesti lagzi ma 6–8 millió forintba kerül, és a Skanzen sem kivétel: egy a birtokunkba jutott dokumentumok alapján ennél jóval magasabb végösszeggel kell számolni.

A helyszínbérleti díjak már önmagukban több százezer forintos tételt jelentenek. A Skanzen Vigadó vagy a Kisbodaki Pajta bérlése 380 ezer forint, a kisebb helyszíne, például a Konferenciaterem 220 ezer forintba kerülnek. A templomi szertartások ára 150–180 ezer forint, de ha a pár a Vigadót vagy a Pajtát is bérli, ezek az összegek megfeleződnek. A polgári szertartás helyszíne 140 ezer forint, a Rózsalugas viszont ingyenes. A nosztalgiavonat bérlése 95 ezer forint, ami sok párnak ikonikus élmény, de újabb komoly tétel a költségvetésben.

A vacsoramenük ára vendégszámtól függően alakul. A Menü I. nettó 15 ezer forint, a Menü II. 20 ezer forint fejenként, amihez még jön az áfa. Az italcsomag 17–18 ezer forint + áfa fejenként. Egy 80 fős esküvőnél a vacsora + italcsomag így már önmagában 3,3–3,8 millió forint, és ebben még nincs benne a vendégvárás, a desszert, az éjféli menü vagy a kiegészítő fogások. A dokumentum szerint az érkezéskori kínálás 2300 forint + áfa, a kiegészítő főétel 5500 forint + áfa, a fagylaltpult 150 ezer forint, a pezsgős koccintás 990–1450 forint + áfa.

Ha mindezt összeadjuk, egy 80 fős esküvő a Skanzenben, középkategóriás menüvel, italcsomaggal, érkezéskori kínálással, éjféli menüvel, pezsgős koccintással és helyszínbérlettel, 6,5–7,5 millió forintnál kezdődik, és ez még mindig a visszafogott verzió.

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Ha a pár svédasztalt, prémium pezsgőt, kiegészítő fogásokat, fagylaltpultot, nosztalgiavonatot és templomi szertartást is kér, a végösszeg könnyedén eléri a 10–12 millió forintot. A nagyobb, 120–150 fős esküvők esetében pedig a költség akár a 15 millió forintot is meghaladhatja. A dokumentumok alapján a Skanzen nem számít olcsó helyszínnek, de a szolgáltatások mennyisége és a környezet egyedisége miatt sok pár mégis ezt választja.

Egy esküvő nem csak az ételről és az italról szól

A költségek azért is szállnak el könnyen, mert az esküvői piac ma már nem csupán ételről és italról szól. A párok egyre inkább a látványra, a fotózható pillanatokra és a különleges élményekre költenek, ahogy azt a hazai esküvőpiac trendjei is mutatják. A Skanzenben a templomok, a Rózsalugas, a nosztalgiavonat és a tájegységek mind olyan elemek, amelyek miatt a helyszín különösen vonzó, ugyanakkor mindegyik újabb költséget jelent. A párok egy része ma már babaváróból finanszírozza a lagzit, ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, ami sokakat később nehéz helyzetbe sodor. A Skanzen árai jól mutatják, hogy az esküvő ma Magyarországon valódi luxustermék lett.

A végösszeg tehát nagyban függ a vendégszámtól, a menüválasztástól és a kiegészítő szolgáltatásoktól, de egy biztos: a Skanzenben tartott esküvő 2026-ban már nem a „megfizethető vidéki lagzi” kategória. A dokumentumok alapján a költségek alsó hangon is több millió forintot tesznek ki, a teljes csomag pedig akár a 10–15 milliós tartományba is felkúszhat. Aki itt szeretné kimondani az igent, annak érdemes időben tervezni, és szakértői segítséget kérni – hiszen a profi szervezés akár a kiadások negyedét is megspórolhatja, ahogy azt esküvőszervezési tanácsadók is hangsúlyozzák.