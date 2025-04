Örületes új konzolt dobott piacra a Nintendo: erre már sokan várhattak

A Nintendo bejelentette új játékkonzolját, a Switch 2-t, amely június 5-én kerül a boltokba. Az új készülék nagyobb képernyővel, fejlettebb technikai paraméterekkel és számos új funkcióval érkezik, nyitóára 450 dollár lesz - írja a HVG.

Nyolc évvel az eredeti Nintendo Switch megjelenése után a japán játékgyártó cég szerdán részletesen bemutatta a régóta várt utódmodellt. A januári előzetes után most minden fontos információ napvilágot látott az új konzolról.

A Switch 2 legszembetűnőbb újítása a megnövelt méretű, 7,9 hüvelykes kijelző, amely Full HD felbontást és akár 120 Hz-es képfrissítést is támogat HDR technológiával. Külső megjelenítő használata esetén 4K HDR megjelenítésre is képes a készülék.

A konzol megújult JoyCon kontrollerein megjelenik egy új C-gomb, amely a GameChat funkciót aktiválja. Ez lehetővé teszi a hangalapú kommunikációt játék közben a beépített mikrofonon keresztül. A játékosok egy opcionális kamera segítségével akár láthatják is egymást, bár ezek a funkciók Nintendo Switch Online előfizetéshez kötöttek.

Technikai szempontból jelentős előrelépés a 256 GB-os belső tárhely, valamint a két USB-C port. Az eszköz már csak a gyorsabb microSD Express kártyákat támogatja, a játékkártyák pedig új, piros színt kaptak.

A konzol nyitócíme a Mario Kart World lesz, amely teljesen új játékélményt ígér: a versenyzés már nem korlátozódik a pályákra, hanem szinte bárhol lehet játszani a Mario-világban, dinamikusan változó napszakokkal és időjárással.

A Nintendo több klasszikus játék felújított változatát is kiadja az új konzolra, köztük a Mario Party Jamboree-t és a The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ot. Emellett külső fejlesztők játékai is érkeznek, mint a Street Fighter 6 és az IO Interactive James Bond-játéka.

A Nintendo Switch Online szolgáltatás is megújul Switch 2-specifikus címekkel és GameCube-játékokkal, valamint az előfizetők számára elérhető lesz egy retro GameCube-kontroller is.

A Nintendo Switch 2 június 5-én kerül piacra 450 dolláros áron, ami körülbelül 165 ezer forintnak felel meg, bár a magyarországi végső ár az adók miatt ettől még eltérhet.