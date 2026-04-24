Gyilkosság a Morrison's 2-ben: fontos döntést hozott a Főügyészség
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a Morrisons nevű szórakozóhelyen halálra vert egy másik vendéget. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz, és azt is kezdeményezi, hogy a vádlott ne kerülhessen feltételes szabadságra.
Mint ismert, a 39 éves férfi 2025. november 29-én, már ittas állapotban érkezett egy Szent István körúti szórakozóhelyre, ahol tovább ivott. Az este folyamán a dohányzóudvarban szóváltásba keveredett egy másik vendéggel, majd hirtelen rátámadt.
A vádlott előbb közelről, nagy erővel arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől elvesztette az egyensúlyát. Ezt követően egy második, szintén erős ütést mért az állára, amitől a férfi eszméletét vesztette és összeesett. A helyszínen megkezdték az ellátását, majd a mentők kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A halált a nagy erejű ütések okozták.
Az ügyészség emberölés bűntettével vádolja a támadót, és a legsúlyosabb büntetés kiszabását indítványozza.
Korábban beszámoltunk arról, hogy a támadó egy korábban megosztott filmes jelenethez hasonló módon üthette le áldozatát. A férfi évekkel korábban egy akciófilmből posztolt részletet azzal a szöveggel, hogy „ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol”, és a szakértők szerint a történtek kísértetiesen hasonlítanak erre a jelenetre.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 2025 novemberi eset során egy szóváltás után a támadó olyan erővel ütötte meg a 25 éves férfit, hogy az eszméletét vesztette és később meghalt. A nyomozás során a hatóságok végül emberölésként minősítették az ügyet, mivel a halált közvetlenül az ütés okozta.
A korábbi bejegyzés a bírósági eljárásban is szerepet kaphat, mivel a szakértők szerint utalhat az elkövető gondolkodására és szándékára.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.