Rendőr bilincset tesz a bűnöző kezére.
Szórakozás

Gyilkosság a Morrison's 2-ben: fontos döntést hozott a Főügyészség

Pénzcentrum
2026. április 24. 11:55

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a Morrisons nevű szórakozóhelyen halálra vert egy másik vendéget. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz, és azt is kezdeményezi, hogy a vádlott ne kerülhessen feltételes szabadságra.

Mint ismert, a 39 éves férfi 2025. november 29-én, már ittas állapotban érkezett egy Szent István körúti szórakozóhelyre, ahol tovább ivott. Az este folyamán a dohányzóudvarban szóváltásba keveredett egy másik vendéggel, majd hirtelen rátámadt.

A vádlott előbb közelről, nagy erővel arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől elvesztette az egyensúlyát. Ezt követően egy második, szintén erős ütést mért az állára, amitől a férfi eszméletét vesztette és összeesett. A helyszínen megkezdték az ellátását, majd a mentők kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A halált a nagy erejű ütések okozták.

Az ügyészség emberölés bűntettével vádolja a támadót, és a legsúlyosabb büntetés kiszabását indítványozza.

Kapcsolódó cikkeink:

Korábban beszámoltunk arról, hogy a támadó egy korábban megosztott filmes jelenethez hasonló módon üthette le áldozatát. A férfi évekkel korábban egy akciófilmből posztolt részletet azzal a szöveggel, hogy „ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol”, és a szakértők szerint a történtek kísértetiesen hasonlítanak erre a jelenetre.

A 2025 novemberi eset során egy szóváltás után a támadó olyan erővel ütötte meg a 25 éves férfit, hogy az eszméletét vesztette és később meghalt. A nyomozás során a hatóságok végül emberölésként minősítették az ügyet, mivel a halált közvetlenül az ütés okozta.

A korábbi bejegyzés a bírósági eljárásban is szerepet kaphat, mivel a szakértők szerint utalhat az elkövető gondolkodására és szándékára.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:13
13:02
12:32
12:12
11:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
NAPTÁR
Tovább
2026. április 24. péntek
György
17. hét
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
6 napja
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
3
6 napja
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 13:02
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 12:32
Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra
Agrárszektor  |  2026. április 24. 12:28
Kemény időjárás tarolja le az országot: ez vár a magyarokra hétvégén