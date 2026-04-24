Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a Morrisons nevű szórakozóhelyen halálra vert egy másik vendéget. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz, és azt is kezdeményezi, hogy a vádlott ne kerülhessen feltételes szabadságra.

Mint ismert, a 39 éves férfi 2025. november 29-én, már ittas állapotban érkezett egy Szent István körúti szórakozóhelyre, ahol tovább ivott. Az este folyamán a dohányzóudvarban szóváltásba keveredett egy másik vendéggel, majd hirtelen rátámadt.

A vádlott előbb közelről, nagy erővel arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől elvesztette az egyensúlyát. Ezt követően egy második, szintén erős ütést mért az állára, amitől a férfi eszméletét vesztette és összeesett. A helyszínen megkezdték az ellátását, majd a mentők kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A halált a nagy erejű ütések okozták.

Az ügyészség emberölés bűntettével vádolja a támadót, és a legsúlyosabb büntetés kiszabását indítványozza.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a támadó egy korábban megosztott filmes jelenethez hasonló módon üthette le áldozatát. A férfi évekkel korábban egy akciófilmből posztolt részletet azzal a szöveggel, hogy „ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol”, és a szakértők szerint a történtek kísértetiesen hasonlítanak erre a jelenetre.

A korábbi bejegyzés a bírósági eljárásban is szerepet kaphat, mivel a szakértők szerint utalhat az elkövető gondolkodására és szándékára.