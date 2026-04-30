Meghalt Erőss Anna
Meghalt Erőss Anna, a Magyar Rádió legendás bemondója, akinek hangja generációk számára volt ismerős. Több évtizedes pályafutása során nemcsak műsorvezetőként, hanem mentorként és vezetőként is maradandót alkotott. Munkássága a hazai rádiózás egyik meghatározó korszakát fémjelezte. Számos elismeréssel jutalmazták szakmai teljesítményét.
Elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió ikonikus bemondója, aki hosszú pályafutása alatt a hazai rádiózás egyik meghatározó alakjává vált. Az 1930-ban született, Kazinczy-díjas műsorvezető hangja évtizedeken át kísérte a hallgatókat, miközben a szakma fejlődéséhez tanárként és mentorként is jelentősen hozzájárult.
Pályája során a Magyar Rádió mindhárom csatornáján – a Kossuth, a Petőfi és a Bartók adón – dolgozott. Nemcsak hírműsorok és egyéb adások bemondójaként vált ismertté, hanem színházi közvetítések narrátoraként is rendszeresen hallható volt. Hangja sokak számára a rádiózás aranykorát idézi.
Erőss Anna szakmai hitvallásáról egy 1981-es nyilatkozatában is beszélt, amelyben arról szólt, hogyan alakult át a bemondók szerepe az évek során. Felidézte, hogy korábban a bemondók voltak a rádió meghatározó hangjai, akikre még a színházi közvetítéseket is rábízták. Később azonban egyre nagyobb teret kaptak a szakemberek és az élő adások, ami átalakította a műfajt. Mindeközben ő maga továbbra is aktívan részt vett zenei műsorok készítésében, különösen a komolyzenei összeállításokban, amelyekhez a rádió gazdag lemezarchívuma kiváló alapot biztosított.
Munkáját számos elismeréssel jutalmazták. 1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki. A rádión belül nemcsak bemondóként, hanem vezetőként is fontos szerepet töltött be: osztályvezető-helyettesként és szakszervezeti titkárként is dolgozott.
Feladatai közé tartozott több terület összehangolása, köztük a műsoradás, az információszolgáltatás, a dokumentáció, a könyvtár, a sajtóarchívum és a szalagtár működésének koordinálása. Munkája több mint száz munkatárs tevékenységét érintette, és jelentősen hozzájárult a Magyar Rádió működésének stabilitásához és szakmai színvonalához.
