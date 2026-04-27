A hazai kórházak többségét sújtó jelentős adósságállomány rendszerszintű problémára utal, nem pedig a kórházigazgatók rossz gazdálkodására
A közegészségügyi állapotokról panaszkodott Galla Miklós: senki sem hajandó megműteni - vajon csak viccel, vagy tényleg ez a baja?!
Galla Miklóst hetek óta tartó, súlyos csuklásrohamok gyötrik. Az orvosok azonban egyelőre sem az állami, sem a magánellátásban nem vállalják a panaszait megszüntető műtétet. A humorista abban bízik, hogy egy májusban esedékes speciális vizsgálat végre elhozhatja a megoldást.
A hazai abszurd humor ismert alakja néhány hete került kórházba a szűnni nem akaró csuklás miatt. Ez az állapot fizikailag és lelkileg is rendkívül megviseli. Bár abban reménykedett, hogy a kezelést hamarosan követheti az operáció, a helyzet sokkal bonyolultabbnak bizonyult.
Pontos diagnózis hiányában a szakemberek nagyon óvatosak. Mielőtt bármilyen radikális beavatkozás mellett döntenének, további vizsgálatokat javasolnak. A művész elkeseredetten nyilatkozott a Bors-nak a jelenlegi állapotáról. Elmondta, hogy bár volt néhány tünetmentes napja, a probléma továbbra sem múlt el. Emiatt úgy érzi, hogy pokollá vált az élete, ám jelenleg senki sem hajlandó megoperálni.
A várva várt áttörést egy májusi időpont hozhatja meg. Gallának a nukleáris medicina osztályon egy úgynevezett gyomorszcintigráfiás vizsgálaton kell átesnie. Ez deríthet fényt a visszatérő panaszok pontos okára. A humorista abban reménykedik, hogy a vizsgálat eredményeinek birtokában végre sor kerülhet a gyomorműtétre, és a felépülése után újra színpadra állhat.
