A Hatoslottó nyerőszámai a 17. héten, csütörtökön

Ezúttal nem volt telitalálatos szelvény a hatos lottón. A következő, azaz a 17. heti vasárnapi sorsoláson a várható főnyeremény 230 millió forint lesz.

A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával - attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.

Ha minden számot kihúztak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény.. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

A Hatoslottó nyerőszámai a 17. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

9; 14; 19; 20; 36; 40.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, vasárnapi számhúzás alkalmával már 230 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 250 Ft

4 találat: 9 345 Ft

5 találat: 598 010Ft

EZ IS ÉRDEKELHET Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon