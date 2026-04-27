Kiderült az élelmes magyarok trükkje: így vásárolnak be tömegek a május elsejei boltzár idején

A közelgő május 1-jei munkaszüneti napon sem kell aggódni amiatt, hogy ne jutna valaki élelmiszerhez vagy ételhez: a foodora felhasználói országszerte zavartalanul rendelhetnek. A platform szolgáltatásai az ünnepnapon is elérhetőek lesznek, így a felhasználók a megszokott módon rendelhetnek kényelmesen. A tapasztalatok szerint egyébként munkaszüneti napokon megugrik az érdeklődés: általában 70-80 százalékkal nő a megrendelések száma a foodora MARKET esetében egy átlagos naphoz képest.

Számos hagyományos üzlet zárva tart a munka ünnepén, a foodora MARKET működése viszont nem változik, így az élelmiszerek továbbra is könnyen beszerezhetőek a platformon keresztül. A budapesti fo üzletek reggel 7 és hajnal 1 óra között lesznek elérhetőek, más városokban, így Debrecenben, Szegeden és Pécsett reggel 8 órától 23.45-ig tudnak rendelni a felhasználók, Győrben pedig reggel 8 és 22.45 között.

„Egy munkaszüneti napon az emberek elsősorban pihenni szeretnének, illetve a szeretteikkel időt tölteni, nem pedig azon gondolkodni, hogy hol tudnak bevásárolni. A foodora MARKET pontosan ezekre a helyzetekre kínál megoldást, hiszen a zavartalan működésnek köszönhetően a vásárlók gyorsan és kényelmesen juthatnak hozzá a számukra szükséges termékekhez. Ráadásul a termékpaletta is széles, 4 ezer termék közül választhatnak” – mondta Andrés Sciarrotta, a foodora Hungary Q-Commerce vezetője. „A rendelési adatok alapján munkaszüneti napokon általában 70-80 százalékkal nagyobb a forgalom a foodora MARKET esetében mint egy átlagos napon” – tette hozzá.

Az ünnepi időszakban nemcsak a bevásárlás, hanem az ételrendelés is zavartalanul működik a foodora platformján. A partneréttermek kínálata a nyitvatartási továbbra is elérhető lesz, így mindenki megtalálhatja a kedvenc fogásait, legyen szó akár egy gyors ebédről vagy egy nyugodt vacsoráról.