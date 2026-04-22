Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 17. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/17. heti nyerőszámait 2026. április 22-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 120 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 17. héten:

4, 8, 18, 20, 22, 23, 30.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 17. héten:

2, 4, 8, 11, 26, 27, 28.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 18. játékhéten 120 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (1 sorsolás óta) nem volt.

Nyeremények a Skandináv lottón a 17. héten:

6 találat: egyenként 322 330 forint

5 találat: egyenként 6 975 forint

4 találat: egyenként 2 415 forint

