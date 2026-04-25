Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/17. heti, pénteki nyerőszámait.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 17. játékhéten 2026-ban
Kihúzták az Ötöslottó 2026/17. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 18. héten 2026-ban már 325 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.
Az ötös lottó mai, 17. heti nyerőszámai 2026-ben emelkedő számsorrendben:
22; 23; 65; 78; 80.
Ezen a játékhéten (17.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 325 millió forint lesz az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 9. héten 2026-ban:
- 4 találat: egyenként 5 471 775 Ft
- 3 találat: egyenként 33 270 Ft
- 2 találat: egyenként 3 655 Ft
Jokerszám: 551886
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 18. héten 60 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
