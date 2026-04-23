Május 8-án rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez a tervek szerint mintegy háromszáz cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte.
Most érkezett: 25 év után feloszlik az ikonikus zenekar, soha többé nem állnak össze - semmi előjele nem volt, a rajongók ledöbbentek
Huszonöt év után feloszlik a Riverside. A hírt Mariusz Duda, a lengyel progresszív rockzenekar frontembere jelentette be a közösségi oldalán egy személyes hangvételű nyilatkozatban.
Mariusz Duda énekes-basszusgitáros hosszas bejegyzésében a zenekar belső feszültségeire utalt, amikor bejelentette a Riverside feloszlását. Ezek ugyanis idővel teljesen lehetetlenné tették a közös munka folytatását.
Duda szerint a jelenlegi helyzet már nem teszi lehetővé számára, hogy fő szenvedélyének, a zeneszerzésnek szentelje magát, márpedig mindig is ez volt az elsődleges célja. Hozzátette: belefáradt abba, hogy a nyilvánosság előtt egy mosolygós, egységes zenekar képét kelljen fenntartania. Ez a látszat az utóbbi években már köszönőviszonyban sem volt a valósággal – írta bejegyzésében:
A frontember elárulta, hogy legutóbbi Lunatic Soul-albuma (az énekes másik zenei projektje), a The World Under Unsun valójában már a Riverside-dal kapcsolatos feszültségekből táplálkozott.
A toxikus kapcsolatból való kilépés témája nem egy szerelmi viszonyra, hanem a zenekarban kialakult helyzetre vonatkozott.
– ecsetelte Duda. A The New End című dalt pedig kifejezetten a Riverside rajongóitól való búcsúnak szánta.
A zenész elmondta, hogy a legtöbb taggal továbbra is jó viszonyt ápol. Ugyanakkor nem lát esélyt arra, hogy a formáció a jelenlegi felállásban folytassa a működését. Egy megújult csapattal való újraindulást pedig rendkívül bonyolult feladatnak tartana.
A jövőben Duda a Lunatic Soul projektre összpontosítja kreatív energiáit. Ezt a formációt hamarosan új korszakba lépteti, és innentől kezdve ez működik majd a fő stúdió- és koncertprojektjeként. Emellett különféle mellékprojektekben is részt kíván venni.
A Riverside 2001-ben alakult Varsóban, majd a progresszív rock és metal egyik legmeghatározóbb európai zenekarává vált. A formáció pályafutása során nyolc stúdióalbumot jelentetett meg. Ezek közül az utolsó, az ID.Entity 2023-ban látott napvilágot.
Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.
A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Szerencsejáték Zrt.
A visszaerősödött forint hatására csökentette az Eurojackpot árát a Szerencsejáték Zrt.
A humorista arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy ne dőljenek be az átverésnek, és jogi lépéseket is fontolgat az elkövetők ellen.
Sziget 2026: lineup és fellépők – Ennyibe kerül most egy napijegy, bérlet az idei Sziget Fesztiválra
Mennyibe kerülnek a Sziget 2026 jegyek és bérletek? Kik a már biztosan tudható Sziget fellépők? Összegyűjtöttük, amit az idei Sziget Fesztiválról tudni lehet.
Budapesten ad koncertet a The Smiths legendás frontembere: fogynak a jegyek, alig 3 hónap és színpadra lép
Morrissey-t generációja egyik legkiválóbb dalszövegíróját a szigetország zenei életének megkerülhetetlen alakjaként tartják számon.
Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy ha az éjszaka közepén hirtelen baj érné, nem lenne kit felhívnia.
Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt a Hatoslottón.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a lottó-anomáliáról: így lehetséges, hogy a választás óta mindenhol volt telitalálat
Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat.
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,78 milliárd forint talált gazdára.
Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.
6,76 milliárd forint a tét! Megkezdték az Ötöslottó 2026/16. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Döbbenet az európai szuperlottó pénteki sorsolásán: rengeteg magyar foghatja a fejét, centikre voltak a milliárdoktól
Kihúzták az Eurojackpot 16. heti pénteki nyerőszámait. Két magyar ébredt milliomosként, összesen több mint 16 ezer honfitársunknaqk volt szerencséje a szuperlottón.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és azt, hogy milyen számokkal vitte el valaki a 710 millió forintos főnyereményt.
Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés
Az influenszert figyelmeztették, míg a reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az influenszer ügynökségét összesen 9 millió forintra bírságolták.
Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház
Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője augusztus 15-én.
-
-
-
