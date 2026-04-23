Most érkezett: 25 év után feloszlik az ikonikus zenekar, soha többé nem állnak össze - semmi előjele nem volt, a rajongók ledöbbentek

2026. április 23. 16:36

Huszonöt év után feloszlik a Riverside. A hírt Mariusz Duda, a lengyel progresszív rockzenekar frontembere jelentette be a közösségi oldalán egy személyes hangvételű nyilatkozatban.

Mariusz Duda énekes-basszusgitáros hosszas bejegyzésében a zenekar belső feszültségeire utalt, amikor bejelentette a Riverside feloszlását. Ezek ugyanis idővel teljesen lehetetlenné tették a közös munka folytatását.

Duda szerint a jelenlegi helyzet már nem teszi lehetővé számára, hogy fő szenvedélyének, a zeneszerzésnek szentelje magát, márpedig mindig is ez volt az elsődleges célja. Hozzátette: belefáradt abba, hogy a nyilvánosság előtt egy mosolygós, egységes zenekar képét kelljen fenntartania. Ez a látszat az utóbbi években már köszönőviszonyban sem volt a valósággal – írta bejegyzésében:

A frontember elárulta, hogy legutóbbi Lunatic Soul-albuma (az énekes másik zenei projektje), a The World Under Unsun valójában már a Riverside-dal kapcsolatos feszültségekből táplálkozott.

A toxikus kapcsolatból való kilépés témája nem egy szerelmi viszonyra, hanem a zenekarban kialakult helyzetre vonatkozott.

– ecsetelte Duda. A The New End című dalt pedig kifejezetten a Riverside rajongóitól való búcsúnak szánta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A zenész elmondta, hogy a legtöbb taggal továbbra is jó viszonyt ápol. Ugyanakkor nem lát esélyt arra, hogy a formáció a jelenlegi felállásban folytassa a működését. Egy megújult csapattal való újraindulást pedig rendkívül bonyolult feladatnak tartana.

A jövőben Duda a Lunatic Soul projektre összpontosítja kreatív energiáit. Ezt a formációt hamarosan új korszakba lépteti, és innentől kezdve ez működik majd a fő stúdió- és koncertprojektjeként. Emellett különféle mellékprojektekben is részt kíván venni.

A Riverside 2001-ben alakult Varsóban, majd a progresszív rock és metal egyik legmeghatározóbb európai zenekarává vált. A formáció pályafutása során nyolc stúdióalbumot jelentetett meg. Ezek közül az utolsó, az ID.Entity 2023-ban látott napvilágot.
NEKED AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
1
1 napja
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
5 napja
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
3
5 napja
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 16:02
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 13:08
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Agrárszektor  |  2026. április 23. 16:29
Itt az új dinnye, ami felforgathatja a piacot: nem is hinnéd, hogy néz ki