Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn hét számot kell megjátszanunk a lehetséges 35 közül. Nyereményt akkor érünk el, ha akár a gépi, akár a kézi sorsoláson legalább 4 olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk.

Ha mind a hét számot eltaláljuk, akkor telitalálattal miénk a főnyeremény, ami ezen a héten már jelentősen megközelítette a 300 millió forintot. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinni ezt az összeget!

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten:

Gépi sorsolás:

9; 13; 16; 24; 25; 29; 30

Kézi sorsolás:

7; 12; 16; 25; 30; 32; 33

Ezúttal volt telitalálatos szelvény: egy szerencsés játékos mind a hét számot eltalálta, így 290 751 715 forinttal gazdagodott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

További nyeremények:

4 találat: 2 740 Ft (31 143 db)

5 találat: 8 300 Ft (1 987 db)

6 találat: 284 340 Ft (58 db)

A következő játékhéten így ismét újraindul a főnyeremény felhalmozódása, 70 millió forint lesz a jackpot.

