A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!
A Skandináv lottón egy adott játékmezőn hét számot kell megjátszanunk a lehetséges 35 közül. Nyereményt akkor érünk el, ha akár a gépi, akár a kézi sorsoláson legalább 4 olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk.
Ha mind a hét számot eltaláljuk, akkor telitalálattal miénk a főnyeremény, ami ezen a héten már jelentősen megközelítette a 300 millió forintot. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinni ezt az összeget!
A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten:
Gépi sorsolás:
9; 13; 16; 24; 25; 29; 30
Kézi sorsolás:
7; 12; 16; 25; 30; 32; 33
Ezúttal volt telitalálatos szelvény: egy szerencsés játékos mind a hét számot eltalálta, így 290 751 715 forinttal gazdagodott.
További nyeremények:
- 4 találat: 2 740 Ft (31 143 db)
- 5 találat: 8 300 Ft (1 987 db)
- 6 találat: 284 340 Ft (58 db)
A következő játékhéten így ismét újraindul a főnyeremény felhalmozódása, 70 millió forint lesz a jackpot.
