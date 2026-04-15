2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy hideg téli reggelen egy jávorszarvasbika pózol, skandi, skandinavlotto
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten

Pénzcentrum
2026. április 15. 21:05

Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn hét számot kell megjátszanunk a lehetséges 35 közül. Nyereményt akkor érünk el, ha akár a gépi, akár a kézi sorsoláson legalább 4 olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk.

Ha mind a hét számot eltaláljuk, akkor telitalálattal miénk a főnyeremény, ami ezen a héten már jelentősen megközelítette a 300 millió forintot. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinni ezt az összeget!

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten:

Gépi sorsolás:

9; 13; 16; 24; 25; 29; 30

Kézi sorsolás:

7; 12; 16; 25; 30; 32; 33

Ezúttal volt telitalálatos szelvény: egy szerencsés játékos mind a hét számot eltalálta, így 290 751 715 forinttal gazdagodott.

További nyeremények:

  • 4 találat: 2 740 Ft (31 143 db)
  • 5 találat: 8 300 Ft (1 987 db)
  • 6 találat: 284 340 Ft (58 db)

A következő játékhéten így ismét újraindul a főnyeremény felhalmozódása, 70 millió forint lesz a jackpot.

Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:05
20:04
19:34
19:13
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
2026. április 15.
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
5
1 hónapja
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 19:01
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 17:56
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!
Agrárszektor  |  2026. április 15. 20:28
Magyar élelmiszer hódíthatja meg Ázsiát: ők tudják, aranyat ér