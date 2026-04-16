A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, csütörtökön

710 millió forint megnyerésének reményében játszottak a szerencsevadászok, ennyi volt a Hatoslottó várható főnyereménye. Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a nyeremény!

A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával - attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.

Ha minden számot kihúztak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsolásra 710 millió forint volt. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

1; 16; 18; 24; 36; 44.

Ezen a sorsoláson volt telitalálat a Hatoslottón, így egy szerencsés 710 millió forinttal lett a gazdagabb. A következő, vasárnapi számhúzás alkalmával már 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 620 Ft

4 találat: 11 195 Ft

5 találat: 1 025 570 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon