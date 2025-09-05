Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
Akár 50-szeres nyeremény is elérhető a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj, szimbólum keresős sorsjegycsaládjával. A legszerencsésebb így akár 150 millió forintot is nyerhet az egyedi, neonszínű festékbevonat lekaparása után.
A 10X, 20X, 50X elnevezésű, élénk neonszíneivel kitűnő sorsjegyeken visszatérő elem a sokszorozó mező, ami ezeken a sorsjegyeken 4 esélyt is kínál arra, hogy a játékos megtalálja az egyre növekvő többszörözőket. Ez akkor válik igazán izgalmassá, ha a többi kaparófelület valamelyike nyereményt rejtett, hiszen ebben az esetben az összes megnyert összeg többszörösét viheti haza a szerencsés játékos. A nemzeti lottótársaság legújabb háromtagú sorsjegycsaládja vonzó nyereményeket és magas nyerési esélyt kínál a kaparósok kedvelőinek: átlagosan közel minden harmadik sorsjegy nyer.
Mindhárom sorsjegy főjátékában szimbólumokat kell keresni: ha a játékosok a „Nyerő szimbólumok” valamelyikét megtalálják az „Ön szimbólumai” felület alatt, a jelölt nyereménnyel gyarapodhatnak. Ha ehhez egy többszörözőt is felfednek, sorsjegytől függően az elért összeg kétszeresét, háromszorosát, négyszeresét, ötszörösét, de akár a tízszeresét, húszszorosát vagy az ötvenszeresét is megkaphatják. A sorsjegycsalád tagjaival az 50, 100 és 150 milliós főnyeremények mellett összesen 381 db 1 millió forintos nyeremény is várja a játékosokat több 10 milliós nyeremény mellett.
Sarkadi Károly, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója hangsúlyozta: “a folyamatosan változó játékosi igényekhez alkalmazkodva egy dizájnjában és játékmenetében egyaránt különleges új sorsjegycsaládot fejlesztettünk játékosaink számára, a sorsjegyeken található játékok összhangban vannak egymással és a visszaköszönő grafikai elemek erősítik a sorsjegycsalád tagjai közötti kapcsolatot.” Sarkadi Károly hozzátette: “a sorsjegycsalád különlegessége a felületen alkalmazott – egyedi megjelenést biztosító – neonszínű festékbevonat, valamint a nyeremények többszörözési lehetősége”.
A 10X sorsjegy 1000 Ft-ért, a 20X 2000 Ft-ért, az 50X pedig 3000 Ft-ért kapható az értékesítőhelyeken.
Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!
A hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni.
Na, vajon elvitte valaki a 770 millió forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet az ország középső részére zivatarok, északon pedig felhőszakadás miatt. A jelenlegi viharos időjárást az Erin hurrikán maradványa okozza.
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.
Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.
A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon.
A cukrászda közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett és elszomorított.
Kefír és Szamóca félretették a régi sérelmeket, és jövőre az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínen térnek vissza.
A sajtóban hamar elindultak a találgatások, pletykák szerint Stohl egy hamarosan induló film főszerepéért vállalta el a műsort, mások azt rebesgetik, hogy nem kis pénzről...
A 90-es évek kultikus magyar vígjátéksorozata, a Família Kft. visszatér a képernyőkre szeptember 1-jétől.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.
Budapest pezsgő gasztronómiai és kulturális életét hamarosan még több izgalmas élménnyel gazdagítja a Time Out Market.
Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.
Több ügyfél is panaszt emelt Laár András ellen elmaradt asztrológiai konzultációk miatt.
A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait.
A SkyShowtime készül: számos sikersorozat folytatása és izgalmas filmek érkeznek a platformra szeptemberben, köztük az Oscar-díjas, magyar vonatkozású A brutalista című alkotás.
Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!