Budapest: Lottozo üzlet Budapesten. A Lotto a magyar nemzeti szerencsejáték monopólium, a Szerencsejatek Zrt. által működtetett lottójáték.
Szórakozás

Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 10:35

Akár 50-szeres nyeremény is elérhető a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj, szimbólum keresős sorsjegycsaládjával. A legszerencsésebb így akár 150 millió forintot is nyerhet az egyedi, neonszínű festékbevonat lekaparása után.

A 10X, 20X, 50X elnevezésű, élénk neonszíneivel kitűnő sorsjegyeken visszatérő elem a sokszorozó mező, ami ezeken a sorsjegyeken 4 esélyt is kínál arra, hogy a játékos megtalálja az egyre növekvő többszörözőket. Ez akkor válik igazán izgalmassá, ha a többi kaparófelület valamelyike nyereményt rejtett, hiszen ebben az esetben az összes megnyert összeg többszörösét viheti haza a szerencsés játékos. A nemzeti lottótársaság legújabb háromtagú sorsjegycsaládja vonzó nyereményeket és magas nyerési esélyt kínál a kaparósok kedvelőinek: átlagosan közel minden harmadik sorsjegy nyer.

Mindhárom sorsjegy főjátékában szimbólumokat kell keresni: ha a játékosok a „Nyerő szimbólumok” valamelyikét megtalálják az „Ön szimbólumai” felület alatt, a jelölt nyereménnyel gyarapodhatnak. Ha ehhez egy többszörözőt is felfednek, sorsjegytől függően az elért összeg kétszeresét, háromszorosát, négyszeresét, ötszörösét, de akár a tízszeresét, húszszorosát vagy az ötvenszeresét is megkaphatják. A sorsjegycsalád tagjaival az 50, 100 és 150 milliós főnyeremények mellett összesen 381 db 1 millió forintos nyeremény is várja a játékosokat több 10 milliós nyeremény mellett.

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: bukhatja a 4 milliárdos jackpotot a lottónyertes
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: bukhatja a 4 milliárdos jackpotot a lottónyertes
Sarkadi Károly, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója hangsúlyozta: “a folyamatosan változó játékosi igényekhez alkalmazkodva egy dizájnjában és játékmenetében egyaránt különleges új sorsjegycsaládot fejlesztettünk játékosaink számára, a sorsjegyeken található játékok összhangban vannak egymással és a visszaköszönő grafikai elemek erősítik a sorsjegycsalád tagjai közötti kapcsolatot.” Sarkadi Károly hozzátette: “a sorsjegycsalád különlegessége a felületen alkalmazott – egyedi megjelenést biztosító – neonszínű festékbevonat, valamint a nyeremények többszörözési lehetősége”.

A 10X sorsjegy 1000 Ft-ért, a 20X 2000 Ft-ért, az 50X pedig 3000 Ft-ért kapható az értékesítőhelyeken.
Címlapkép: Getty Images
