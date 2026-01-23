2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
2 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy mobiltelefon egy férfi kezében. Egy fiatal srác egy telefont tart a kezében. A csaló egy e-mail üzenetet küld. Szabadúszóként, üzletemberként dolgozom. A férj ellenőrzi az üzeneteket és az értesítéseket a közösségi hálózatokon.
Gazdaság

Figyelem! Csalók verik át az adományozókat, a Vöröskereszt nevével trükköznek

Pénzcentrum
2026. január 23. 13:34

A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. A csalók telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt a hívott féltől, miközben a Magyar Vöröskeresztre hivatkoznak.

A Magyar Vöröskereszt fokozott óvatosságra intett, és közölte, hogy mindig a hivatalos felületein teszik közzé a híreiket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. A szervezet valamennyi adományozási lehetősége megtalálható a hivatalos honlapon" - tették hozzá.

Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
EZ IS ÉRDEKELHET
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala a 1359, ennek hívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet. Fontos azonban, hogy se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet.

A Magyar Vöröskereszt kéri, hogy amennyiben bárki visszaéléssel találkozik, jelezze azt a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein keresztül.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #jótékonyság #adomány #telefon #gazdaság #visszaélés #figyelmeztetés #sms #bűnözés #csalók #telefonos csalók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:45
13:34
13:16
13:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 22. 16:45
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 23. 12:24
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Í...
Holdblog  |  2026. január 23. 12:00
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen...
MEDIA1  |  2026. január 23. 11:41
A legnagyobb esport versenyek a TV2 Play-re költöznek 2026-ban - ESL, Esports World Cup, GeoGuessr
2026-ban jelentősen bővül a TV2 Play esport kínálata: három kiemelt nemzetközi versenysorozat közvet...
ChikansPlanet  |  2026. január 23. 08:00
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) haszn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
4 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
2 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
2 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 13:45
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 13:05
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
Agrárszektor  |  2026. január 23. 13:31
Milliárdos beruházás: hatalmas takarmánykeverő üzem épül Csémen