Figyelem! Csalók verik át az adományozókat, a Vöröskereszt nevével trükköznek

A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. A csalók telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt a hívott féltől, miközben a Magyar Vöröskeresztre hivatkoznak.

A Magyar Vöröskereszt fokozott óvatosságra intett, és közölte, hogy mindig a hivatalos felületein teszik közzé a híreiket.

"Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. A szervezet valamennyi adományozási lehetősége megtalálható a hivatalos honlapon" - tették hozzá.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala a 1359, ennek hívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet. Fontos azonban, hogy se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet.

A Magyar Vöröskereszt kéri, hogy amennyiben bárki visszaéléssel találkozik, jelezze azt a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein keresztül.