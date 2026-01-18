Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
Kihúzták a Hatoslottó 2026/3. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1833 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 3. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
1; 6; 7; 14; 29, 32.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (4. játékhét) már 1833 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón a 3. héten:
- 5 találat: egyenként 522 760 forint
- 4 találat: egyenként 9 500 forint
- 3 találat: egyenként 3 100 forint
Jokerszám: 709048
Ezen a játékhéten (3.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 44 138 800 forinttal lett gazdagabb. A 4. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
