Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 3. játékhéten

Kihúzták a Hatoslottó 2026/3. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1833 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 3. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

1; 6; 7; 14; 29, 32.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (4. játékhét) már 1833 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 3. héten:

5 találat: egyenként 522 760 forint

4 találat: egyenként 9 500 forint

3 találat: egyenként 3 100 forint

Jokerszám: 709048

Ezen a játékhéten (3.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 44 138 800 forinttal lett gazdagabb. A 4. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

