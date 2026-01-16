2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Egy kis rágcsáló, az északi nyírfaegér (Sicista betulina).
Szórakozás

Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek

Pénzcentrum
2026. január 16. 17:15

Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.

A rágcsálót vasárnap este szúrták ki a vendégek a Mayfairben található ötcsillagos hotel éttermében. Az egyik vendég beszámolója szerint körülbelül fél kilenckor vette észre, hogy a többiek idegesen felhúzzák a lábukat, miközben a személyzet láthatóan valamit keresett. Nem sokkal később ő maga is meglátta az egeret - írja a Daily Mail.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenetről videófelvétel is készült, amelyen a rágcsáló ide-oda szaladgál a padlón, miközben a tehetetlenül álló személyzet csak figyeli. A vendégek elmondása szerint a Waczak szállót idéző káosz nagyjából egy órán át tartott, ez idő alatt háromszor is feltűnt az egér. A felvételen látható, ahogy az állat a fehér terítőkkel letakart, többnyire üres asztalok között futkos az ikonikus étteremben.

"Nagyon meglepődtem. Mindenki ideges lett" – mesélte az egyik vendég. "Az ember borsos árat fizet ezért az élményért. Számunkra ez igazi különlegesség volt, már régóta vártuk."
Címlapkép: Getty Images
