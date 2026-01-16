Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
A rágcsálót vasárnap este szúrták ki a vendégek a Mayfairben található ötcsillagos hotel éttermében. Az egyik vendég beszámolója szerint körülbelül fél kilenckor vette észre, hogy a többiek idegesen felhúzzák a lábukat, miközben a személyzet láthatóan valamit keresett. Nem sokkal később ő maga is meglátta az egeret - írja a Daily Mail.
A jelenetről videófelvétel is készült, amelyen a rágcsáló ide-oda szaladgál a padlón, miközben a tehetetlenül álló személyzet csak figyeli. A vendégek elmondása szerint a Waczak szállót idéző káosz nagyjából egy órán át tartott, ez idő alatt háromszor is feltűnt az egér. A felvételen látható, ahogy az állat a fehér terítőkkel letakart, többnyire üres asztalok között futkos az ikonikus étteremben.
"Nagyon meglepődtem. Mindenki ideges lett" – mesélte az egyik vendég. "Az ember borsos árat fizet ezért az élményért. Számunkra ez igazi különlegesség volt, már régóta vártuk."
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.