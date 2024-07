Kész, vége, ennyi volt: öt év után bezár a legendás budapesti étterem

A Laurel Budapest csapata az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, és számos kihívással szembesült, amelyek során mindent megvalósítottak, amit az étteremből ki lehetett hozni. Ennek eredményeként a Laurel története most véget ér - számolt be az Index.

Öt év működés után bezár a Michelin által is ajánlott népszerű budapesti étterem, a Laurel – közölték a Facebookon. Az étterem tájékoztatása szerint azonban azok, akik egy különleges gasztronómiai élményben szeretnének részesülni, július 28-ig még foglalhatnak asztalt.

Öt éve csillogó szemmel és a tőlünk telhető legnagyobb lelkesedéssel és munkával nyitottuk meg az éttermet. Rengeteg magasságot és mélységet átéltünk ez idő alatt, átvészeltük a Covidot, összetartottuk a csapatot, volt, hogy több száz gourmet-dobozt csomagoltunk és szállítottunk házhoz a pandémia alatt, működtünk lakásétteremként, részt vettünk számos fesztiválon, megjártuk Erdélyt, és ott is feledhetetlen gasztronómiai kalandjaink voltak, valamint lett egy testvéréttermünk, a Csopaki Resti, olykor pedig Sütiboltként is működtünk

– olvasható a bejegyzésben.

Az elmúlt évek során szerzett tapasztalatok alapján úgy döntöttek, hogy bár nehéz szívvel, de lezárják a Laurel történetét. „...bár nehéz szívvel, de úgy döntöttünk, hogy a Laurel története itt, a Kertész utcában most véget ér” – jelentették be.

Bár a Laurel bezárása sokakat meglephetett és elszomoríthatott, a tulajdonosok új terveket dédelgetnek. Ígéretük szerint hamarosan hírekkel szolgálnak arról, milyen új terveik vannak a vendéglátásban. „Mert terveink és megvalósulásra váró álmaink továbbra is vannak” – tették hozzá.

A Laurel Budapest öt éves fennállása alatt számos emlékezetes pillanatot élt át. A Covid-19 járvány idején például több száz gourmet-dobozt csomagoltak és szállítottak házhoz. Emellett lakásétteremként is működtek és különféle fesztiválokon vettek részt. Erdélyben is feledhetetlen gasztronómiai kalandokat éltek át. A Csopaki Resti nevű testvéréttermük mellett olykor Sütiboltként is üzemeltek.

Az étterem bezárása ellenére az alapítók optimisták maradnak jövőbeli terveikkel kapcsolatban. A vendéglátás terén továbbra is aktív szereplők kívánnak maradni és új projektekkel készülnek meglepni közönségüket.

A Laurel Budapest történetének lezárása egy korszak végét jelenti ugyanakkor egy új kezdet lehetőségét is magában hordozza. Az étterem rajongói izgatottan várják az új fejleményeket és remélhetőleg hamarosan ismét találkozhatnak kedvenc séfjeikkel egy új helyszínen vagy koncepcióban.