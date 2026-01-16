Egy budai üzlet kirablása mindössze néhány perc alatt zajlott le: a maszkos férfi fenyegetéssel kényszerítette az alkalmazottat, majd pénzzel távozott a kasszából.
Elképesztő ámokfutást rendezett a békési „Bonnie és Clyde”: nem semmi két napjuk volt
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek. A 28 éves férfit zsarolás miatt őrizetbe vették, 23 éves társnője ellen pedig korábban már eljárás indult csalás gyanúja miatt.
A rendőrséghez kedden futott be a bejelentés: egy férfi arról számolt be, hogy ismerőse eltulajdonította az autóját. Az ügy azonban jóval összetettebbnek bizonyult. Elmondása szerint délután még együtt utazott az elkövetővel és annak barátnőjével, ám este, egy szarvasi benzinkútnál a férfi az autót egy másik társaságnak adta el. A tulajdonost megveréssel fenyegette, és így kényszerítette az adásvételi szerződés aláírására. A sértett a fenyegetések hatására kiugrott a járműből, majd testvére segítségével jutott haza.
Másnap Békéscsabán találtak rá az eltulajdonított járműre, amely három keréken állt az út szélén. A rendőrséget ezúttal egy benzinkút alkalmazottja értesítette, aki felismerte az autót, amely az előző este fizetés nélkül hajtott el a töltőállomásról.
A helyszínre érkező járőrök egy 28 éves férfit és egy 23 éves nőt igazoltattak. A gyorsteszt mindkettejüknél kábítószer-fogyasztást mutatott ki. A jármű egyik kerekének kiesését az okozta, hogy az öt csavar helyett csupán kettővel volt rögzítve.
A Szarvasi Rendőrkapitányság zsarolás bűntettének gyanúja miatt őrizetbe vette a férfit, aki ellen kábítószer befolyása alatti járművezetés miatt is eljárás indult. Társnőjéről kiderült, hogy a Sarkadi Rendőrkapitányság korábban már körözést adott ki ellene csalás bűntettének gyanúja miatt. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a békéscsabai benzinkútról két alkalommal is fizetés nélkül hajtottak el, ezért szabálysértési eljárás keretében is felelősségre vonják őket.
