Rúzsa Magdi őszintén vallott arról, milyen volt falun felnőni, és ma hogyan látja a vidéki életet

A Megasztár egykori győztese, Rúzsa Magdi a magyar könnyűzene egyik legismertebb hangja, a napokban a F-esztelen című műsorban, szülőfalujában, Kishegyesen adott interjút. Őszintén mesélt a hármas ikrei utáni új életszakaszáról, a gyökereiről és arról, mit jelent számára ma is a vajdasági falusi lét. Ahogy ő fogalmazott: „nem számít, honnan jössz – de ha tudod, az erőt ad egész életedre.”

Az énekesnő, aki Kishegyesen, egy szerbiai magyar faluban nőtt fel, a beszélgetésben őszintén elmondta: úgy érzi, a legfontosabb emberi értékeket gyermekkora falusi világából hozta magával.

„Én nagyon szerettem falusi gyerek lenni, mai napig büszke vagyok rá, rengeteget kaptam. Ha belegondolok, a legnagyobb értékeket annak köszönhetem, hogy faluról jövök” – mondta Magdi, aki a F-esztelen stábjának nyilatkozott szülőfalujában, Kishegyesen, a Kátai-tanyán. Majd hozzátette: „Ez persze nem azt jelenti, hogy a városi gyerek nem tud elég erős, ügyes lenni, de az én személyiségemhez az tudott a legtöbbet hozzáadni, hogy a maga nehézségeivel, örömeivel együtt tapasztalhattam meg a falusi létet.”

A háromgyermekes édesanya azt is elárulta, hogy a gyerekei – akik 2022-ben születtek – szintén nagyon jól érzik magukat Kishegyesen, ahol gyakran megfordulnak: „Itt nagyon szabadok lehetnek. Meg is ígértük magunknak – ugye, a férjem is újvidéki –, hogy mindenképp szeretnénk megadni a gyerekeknek, hogy tudják, honnan jöttek, hogy ismerjék a nagyszülőket, a felmenőket.”

"Én ezt a lecsillapodott állapotot sokkal jobban szeretem"

A múlt emlékei, a helyi közösség szeretete még most is végigkísérik Magdit hazalátogatásai során – igaz, mára sokkal nyugodtabb lett a fogadtatás, mint a Megasztár-győzelme utáni években. „Nem tudtam úgy végigmenni az utcán, hogy ne vettek volna körbe. Ez már-már fojtogató volt a számomra, nem tudtam önmagam lenni, mert folyton a legjobb arcomat kellett mutatnom, készen kellett állnom a rajongókra.”

Azóta azonban sok minden megváltozott – Magdi szerint pozitív irányba: ma már ismerősként, családtagként tekintenek rá otthon.

„Mindenhol van egy ismerős, mindenhol van valaki, aki megszeretget, vagy a gyerekeimet babusgatják… Vagy nekem ad vissza egy emléket, egy érzést, ami megmaradt a gyerekkorból. Ez annyira szép, annyira jó” – fogalmazott.

A művésznő életében most a családé a főszerep, de a szakmához is hű marad: a közelmúltban új vokalistát választott maga mellé – a Megasztár előző évadából kiesett Báló Dórát. Rúzsa Magdi példája azt üzeni, ahogy ő mondja: „nem számít, honnan jössz – de ha tudod, az erőt ad egész életedre.”