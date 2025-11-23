Megkezdték az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, vasárnap
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 387 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 387 millió forint.
Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.
A Hatoslottó 47. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:
2; 7; 21; 27; 29; 45.
Ezen a héten (47.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 458 millió forint lesz.
További nyeremények:
- 3 találatos: 2 425 Ft
- 4 találatos: 6 020 Ft
- 5 találatos: 345 235 Ft
Jokerszám: 419874
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, kettő is; a 48. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 235 millió forintos főnyereményt!
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd 220 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/46. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, volt-e olyan szerencsés játékos, aki eltalálta mind a hat számot, elvitték-e a főnyereményt?
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.