2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint és lottó közelkép
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. november 23. 16:05

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 387 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 387 millió forint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 47. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

2; 7; 21; 27; 29; 45.

Ezen a héten (47.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 458 millió forint lesz.

További nyeremények: 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • 3 találatos: 2 425 Ft
  • 4 találatos: 6 020 Ft
  • 5 találatos: 345 235 Ft

Jokerszám: 419874

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, kettő is; a 48. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:05
15:33
15:25
15:04
14:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 23.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
2025. november 23.
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
2025. november 23.
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
NAPTÁR
Tovább
2025. november 23. vasárnap
Kelemen, Klementina
47. hét
November 23.
Nemzetközi Aura nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
3
4 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
5
21 órája
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 15:04
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 14:14
Kifakadt Tóth Vera: esélyt sem lát arra, hogy valaha saját lakása legyen
Agrárszektor  |  2025. november 23. 15:32
Lehull a lepel a magyar borvidékekről: ezt jó, ha tudod 2025-ben