Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 387 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 387 millió forint.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 47. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

2; 7; 21; 27; 29; 45.

Ezen a héten (47.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 458 millió forint lesz.

További nyeremények:

3 találatos: 2 425 Ft

4 találatos: 6 020 Ft

5 találatos: 345 235 Ft

Jokerszám: 419874

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, kettő is; a 48. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

