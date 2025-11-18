Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Eminem perel: egy ausztrál start‑up a rapper hírnevén akart élősködni!
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen, mivel a rapper szerint a név túlságosan hasonlít az ő Slim Shady művésznevére.
Az 53 éves amerikai rapper szeptemberben nyújtott be kérelmet az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalához, amelyben a Sydney-ben működő cég védjegyének törlését kérte. Az amerikai törvények értelmében a vállalatnak a jövő hétig kell válaszolnia a beadványra - írta a BBC.
Eminem – akinek valódi neve Marshall B Mathers III – ügyvédei azzal vádolják a céget, hogy "hamis kapcsolatot" teremtett a rapperrel. A Swim Shady a BBC-nek küldött nyilatkozatában közölte, hogy "megvédi értékes szellemi tulajdonát".
Az ausztrál cégnyilvántartás szerint a vállalat nevét 2023 szeptemberében jegyezték be, miután eredetileg Slim Shade néven indult. Hivatalosan 2024-ben kezdte meg működését, és hordozható strandernyőket, strandtáskákat és egyéb kiegészítőket árul.
Idén a márka az Egyesült Államokban is bejegyeztette a "Swim Shady" nevet, amit meg is kapott. Ezt követően Eminem csapata azonnal kérelmezte a védjegy törlését. A rapper Ausztráliában is kifogást emelt a márkanév ellen.
A Swim Shady közleménye szerint "egy alulról szerveződő ausztrál vállalkozás, amely a stílusos és hatékony napvédő eszközök iránti igényből született", de a folyamatban lévő jogi eljárás miatt további részleteket nem közöltek.
A bírósági dokumentumok szerint Eminem 1999-ben jegyeztette be a Slim Shady nevet az Egyesült Államokban az azonos című album megjelenésével egyidőben. Ausztráliában azonban csak 2025 januárjában nyújtott be védjegykérelmet erre a névre.
A rapper 2000-ben vált világhírűvé a The Real Slim Shady című slágerével, amelyért Grammy-díjat kapott a legjobb rap szólóelőadás kategóriában. Ügyvédei szerint a név "megkülönböztetővé és híressé vált", és kizárólag az ő rap karrierjéhez kapcsolódik.
Tavaly egy ausztrál bíróság hatályon kívül helyezte azt a korábbi ítéletet, amely szerint Katy Perry amerikai popsztár megsértette Katie Perry ausztrál divattervező védjegyét, ami hasonló jellegű védjegyvitára példa.
