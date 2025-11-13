Kész, vége! Eddig tudott bujkálni a szemfüles műkincstolvaj: sokkoló, hol fülelte le a rendőrség

A bécsi ügyészség Magyarország kérésére lefoglalta Gustav Klimt Afrikai herceg című festményét, amelyet feltehetően a magyar hatóságok megtévesztésével vittek ki az országból. A 15 millió euróra (kb. 6 milliárd forint) értékelt műalkotást egy bécsi galéria kínálta eladásra - írja a HVG.

A ZiB2 osztrák hírműsor szerda este jelentette be a lefoglalást. A HVG májusban tárta fel, hogy a bécsi Wienerroither & Kohlbacher Galéria által értékesítésre kínált festmény nem Ausztriában bukkant fel, hanem Magyarországról került ki, méghozzá a hatóságok félrevezetésével.

A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor. A kérelemhez csatolt fotón valószínűleg nem volt látható Klimt hagyatéki bélyegzője, amely egyértelműen bizonyította volna a festmény valódi értékét.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium alá tartozó műtárgyvédelmi hatóság 2023. július 21-én engedélyezte a kép kivitelét. Ha a hatóság bekérte volna a művet vizsgálatra, kiderült volna annak valódi értéke. A minisztérium az eset nyilvánosságra kerülése után vizsgálatot indított és törvényt módosított.

Az osztrák hírműsor szerint a magyar hatóságok gyanúja szerint az eladó elhallgatta, hogy a festmény Klimt alkotása, annak ellenére, hogy már 2022-ben rendelkezésre állt egy magyar laboratóriumi szakvélemény, amely megerősítette Klimt szerzőségét.

A galéria tulajdonosai szerint a tulajdonos jogszerűen kapta meg az exportengedélyt, mivel állításuk szerint akkoriban a festményt nem tekintették megerősített Klimt-alkotásnak. Szerintük Magyarországon nem volt szakértő, aki igazolhatta volna a szerzőséget.

Ez az érvelés azonban megkérdőjelezhető, mivel a képet már Magyarországon azonosították. A festményen látható volt a hagyatéki bélyegző, és az alkotás fekete-fehér reprodukciókban ismert volt, többször publikálták a század elején, kiállításon is szerepelt.

A festmény 1938 óta Magyarországon volt, miután a nácik elől menekülő Klein család ide hozatta. Bár a kép nem került vissza a családhoz, a tulajdonjog nem változott, a magyarországi birtokosok csak letétkezelők voltak.

A birtokos és a Klein család örökösei állítólag megegyeztek egymással, de a festményt még nem adták el, annak ellenére sem, hogy idén a maastrichti Tefaf művészeti vásáron 15 millió euróért kínálták.

Most Magyarországnak kell bizonyítania, hogy a képet jogellenesen vitték ki az országból. Ha ez sikerül, a festménynek vissza kell térnie, és védett alkotásként nem hagyhatja el az országot.