Louisville, USA - 2022. november 21.: Kentucky városa napfelkeltekor az i64 nyugati autópályával és a Gordon Ramsay Steak étterem reklámtáblájával a Caesarsban.
Szórakozás

Éttermet nyit Magyarországon Gordon Ramsay: ilyen még sosem történt Európa közepén

Pénzcentrum
2025. november 13. 16:22

A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be. A megállapodás célja, hogy a Gordon Ramsay Bar & Grill koncepció 2026 nyarán Budapesten is megnyíljon. Ez az első ilyen étterem a közép európai térségben. A nyitás a Dorothea Hotel épületében valósul meg.

A Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban működő étteremcsoportja. Több mint harminc éttermet üzemeltet a szigetországban és hatvanat a világ különböző pontjain. A csoport összesen nyolc Michelin csillaggal rendelkezik. A londoni Restaurant Gordon Ramsay húsz éve három Michelin csillagot tart fenn.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A leendő budapesti Bar & Grill a nemzetközi koncepciót helyi alapanyagokkal és helyi ízekkel egészíti ki. A tervek szerint a menün a séf amerikai és brit ihletésű fogásai mellett magyar ételek modern változatai is megjelennek. A hotel célja, hogy erősítse a főváros gasztronómiai kínálatát, és több nemzetközi látogatót szólítson meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Gordon Ramsay szerint Budapest építészeti és kulturális szempontból is kiemelkedő, ezért örül annak, hogy étterme megjelenhet a városban. A Dorothea Hotel igazgatója, William Boulton Smith azt mondta, a megállapodás fontos lépés a szálloda számára, mert egy nemzetközi szinten ismert éttermi márka érkezik a városba.
Címlapkép: Getty Images
