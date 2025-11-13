Éttermet nyit Magyarországon Gordon Ramsay: ilyen még sosem történt Európa közepén

A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be. A megállapodás célja, hogy a Gordon Ramsay Bar & Grill koncepció 2026 nyarán Budapesten is megnyíljon. Ez az első ilyen étterem a közép európai térségben. A nyitás a Dorothea Hotel épületében valósul meg.

A Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban működő étteremcsoportja. Több mint harminc éttermet üzemeltet a szigetországban és hatvanat a világ különböző pontjain. A csoport összesen nyolc Michelin csillaggal rendelkezik. A londoni Restaurant Gordon Ramsay húsz éve három Michelin csillagot tart fenn.

A leendő budapesti Bar & Grill a nemzetközi koncepciót helyi alapanyagokkal és helyi ízekkel egészíti ki. A tervek szerint a menün a séf amerikai és brit ihletésű fogásai mellett magyar ételek modern változatai is megjelennek. A hotel célja, hogy erősítse a főváros gasztronómiai kínálatát, és több nemzetközi látogatót szólítson meg.

Gordon Ramsay szerint Budapest építészeti és kulturális szempontból is kiemelkedő, ezért örül annak, hogy étterme megjelenhet a városban. A Dorothea Hotel igazgatója, William Boulton Smith azt mondta, a megállapodás fontos lépés a szálloda számára, mert egy nemzetközi szinten ismert éttermi márka érkezik a városba.