Éttermet nyit Magyarországon Gordon Ramsay: ilyen még sosem történt Európa közepén
A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be. A megállapodás célja, hogy a Gordon Ramsay Bar & Grill koncepció 2026 nyarán Budapesten is megnyíljon. Ez az első ilyen étterem a közép európai térségben. A nyitás a Dorothea Hotel épületében valósul meg.
A Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban működő étteremcsoportja. Több mint harminc éttermet üzemeltet a szigetországban és hatvanat a világ különböző pontjain. A csoport összesen nyolc Michelin csillaggal rendelkezik. A londoni Restaurant Gordon Ramsay húsz éve három Michelin csillagot tart fenn.
A leendő budapesti Bar & Grill a nemzetközi koncepciót helyi alapanyagokkal és helyi ízekkel egészíti ki. A tervek szerint a menün a séf amerikai és brit ihletésű fogásai mellett magyar ételek modern változatai is megjelennek. A hotel célja, hogy erősítse a főváros gasztronómiai kínálatát, és több nemzetközi látogatót szólítson meg.
Gordon Ramsay szerint Budapest építészeti és kulturális szempontból is kiemelkedő, ezért örül annak, hogy étterme megjelenhet a városban. A Dorothea Hotel igazgatója, William Boulton Smith azt mondta, a megállapodás fontos lépés a szálloda számára, mert egy nemzetközi szinten ismert éttermi márka érkezik a városba.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.