Az Eurojackpot nyerőszámai a 2. héten, pénteken

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 23 millió euró, azaz 8.8 milliárd Ft lesz a tét.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 51. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 52. játékhéten, pénteken

1; 17; 19; 25; 41; 6; 12

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai találat ezúttal a 4+1-es nyerőosztályban született, ezt 10-en találták el, nyereményük 173 880 Ft.

A szerencsés győztesen kívül még kb. 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 23 millió euró, azaz 8.8 milliárd Ft lesz a tét.

