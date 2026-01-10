A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 2. héten, pénteken
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 23 millió euró, azaz 8.8 milliárd Ft lesz a tét.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 51. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 52. játékhéten, pénteken
1; 17; 19; 25; 41; 6; 12
Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai találat ezúttal a 4+1-es nyerőosztályban született, ezt 10-en találták el, nyereményük 173 880 Ft.
A szerencsés győztesen kívül még kb. 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.
A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 23 millió euró, azaz 8.8 milliárd Ft lesz a tét.
Vajon miért hisszük el az álhíreket? És miért érzi úgy Magyarország lakossága, hogy szinte minden nap kamuhírekbe botlik? Mutatjuk!
Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt.
Így látta a világot Tarr Béla - íme öt elgondolkodtató idézet a 2026-ban elhunyt, ikonikus magyar rendezőtől
Tarr Béla a nemzetközi művészfilmes szcénában is hatalmas respektnek örvendett, amit az is bizonyít, hogy nemrég még életműdíjat vehetett át a Tokiói Filmfesztiválon.
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.
A Pénzcentrum 2025‑ös boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra.
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól...
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.
Lássuk, lesz-e telitalálat, elviszik-e a kétmilliárd forintot is meghaladó főnyereményt?
Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.