Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója interjút adott a Blikknek, amelyben beszélt a rendezvény jövőjéről, a korábbi tulajdonos hibáiról és a 2026-os tervekről.

A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, hogy a 2026-os Sziget csak ötnapos lesz, de a megtakarított összeget fejlesztésekre fordítják. Az alapító több évtized után kényszerből tért vissza a szervezéshez, hogy megmentse a rendezvényt.

A Fővárosi Közgyűlés kezdeti elutasítása után végül mégis megadta a területhasználati engedélyt. Gerendai szerint a politikusok a negatív választói reakciók miatt változtattak álláspontjukon, felismerve, hogy hátrányos lenne számukra, ha miattuk szűnne meg a Sziget.

Az alapító szerint a brit Superstruct Entertainment legnagyobb hibája az volt, hogy nem a Sziget egyediségére koncentrált, hanem egy általános fesztiválmodellt próbált ráerőltetni. "A Sziget sikerének mindig is az volt a titka, hogy nem olyan volt, mint a többi fesztivál" - fogalmazott.

A jövőbeli tervek között szerepel a több generációnak szóló programkínálat, az egyedi látványvilág erősítése, színesebb nem zenei programok és változatosabb zenei paletta. A Budapest Parkkal együttműködve külön színpadot biztosítanak majd a nevesebb magyar előadóknak.

Gerendai hangsúlyozta, hogy a Sziget nem szólhat kizárólag a magyar közönségnek, mivel mérete meghaladja az ország lélekszáma és fizetőképessége alapján fenntartható szintet.

A fellépőkről egyelőre keveset árult el, de ígéretet tett arra, hogy erős nagyszínpados előadók lesznek, és a mainstream pop és elektronikus zene mellett több rock és világzenei előadó is helyet kap majd. A 2026-os programot a kényszerszünet miatti lemaradás korlátozza, de a következő években fokozatosan érzékelhető lesz a változás.

A 2026-os Sziget Fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg.

Címlapfotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA