Üres mozi és vetítővászon
Szórakozás

Nemzetközi díjat nyert egy magyar rendező magyar főszereplős filmje: ez lett a díjnyertes alkotás

Pénzcentrum
2025. november 10. 10:45

Korday Péter első egész estés francia rendezése, a "Soft Floating in the Fields of Spheres / Könnyed lebegés a Szférák mezején" díjat nyert a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon az Alternatív / A lélek misztériumai / Kísérleti kategóriában.

A Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon debütált Korday Péter első egész estés francia rendezése. A magyar rendező alkotásának főszerepét Goztola Lorent Kristina magyar színésznő alakítja. A filmet francia nyelven forgatták Párizsban és Budapesten, nemzetközi stábbal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pszichológiai dráma meditatív elemekkel ötvözve elnyerte a francia nemzeti filmintézet (CNC - Centre National du Cinéma et de l'Image Animée) hivatalos regisztrációját, ami a francia filmiparban jelentős szakmai elismerésnek számít.

A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor, közvetlenül az ünnepélyes díjátadó előtt, ami kiemelt figyelmet biztosított az alkotásnak.

A történet középpontjában Rebecca, egy fiatal keramikusművész áll, aki egy balesetet követően az élet és halál határán lebeg. Miközben az orvosok küzdenek az életéért, tudata a múlt, a jelen és a képzelet határain sodródik, ahol a valóság és az emlékezet rétegei lassan összemosódnak. A film a kortárs francia szerzői hagyományhoz kapcsolódik, miközben egyedi vizuális nyelvet használ.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Goztola Lorent Kristina korábban már bizonyított a francia nyelvű előadóművészetben: 2015-ben első magyar prózai színésznőként játszott főszerepet francia nyelven az Avignoni Színházi Fesztiválon, ahol produkcióját a második legjobb előadás elismerésével díjazták.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #mozi #díj #film #párizs #kultúra #szórakozás #művészet #színésznő #színház #filmek #francia #filmfesztivál #rendező

