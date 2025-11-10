Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben.
Nemzetközi díjat nyert egy magyar rendező magyar főszereplős filmje: ez lett a díjnyertes alkotás
Korday Péter első egész estés francia rendezése, a "Soft Floating in the Fields of Spheres / Könnyed lebegés a Szférák mezején" díjat nyert a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon az Alternatív / A lélek misztériumai / Kísérleti kategóriában.
A Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon debütált Korday Péter első egész estés francia rendezése. A magyar rendező alkotásának főszerepét Goztola Lorent Kristina magyar színésznő alakítja. A filmet francia nyelven forgatták Párizsban és Budapesten, nemzetközi stábbal.
A pszichológiai dráma meditatív elemekkel ötvözve elnyerte a francia nemzeti filmintézet (CNC - Centre National du Cinéma et de l'Image Animée) hivatalos regisztrációját, ami a francia filmiparban jelentős szakmai elismerésnek számít.
A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor, közvetlenül az ünnepélyes díjátadó előtt, ami kiemelt figyelmet biztosított az alkotásnak.
A történet középpontjában Rebecca, egy fiatal keramikusművész áll, aki egy balesetet követően az élet és halál határán lebeg. Miközben az orvosok küzdenek az életéért, tudata a múlt, a jelen és a képzelet határain sodródik, ahol a valóság és az emlékezet rétegei lassan összemosódnak. A film a kortárs francia szerzői hagyományhoz kapcsolódik, miközben egyedi vizuális nyelvet használ.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.
Goztola Lorent Kristina korábban már bizonyított a francia nyelvű előadóművészetben: 2015-ben első magyar prózai színésznőként játszott főszerepet francia nyelven az Avignoni Színházi Fesztiválon, ahol produkcióját a második legjobb előadás elismerésével díjazták.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.