Állókép egy csaposról, amint egy narancsszeletet tesz egy koktélba. Az italok élénkek és élénk megvilágításúak, kiemelkednek a háttér visszafogott megvilágításából. Az italok és a csapos keze fókuszban vannak, míg a többi homályo
Szórakozás

Nem hiszed el, mennyibe kerül egy koktél a világ legjobb bárjában: ilyet máshol nem iszol

Pénzcentrum
2025. november 8. 12:31

A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában. A római környékbeli bárok által inspirált hely Lorenzo Antinori vezetésével az olasz vendéglátás hagyományait ötvözi kiváló koktélokkal.  

A The World's 50 Best Bars 2025 díjátadóján Hongkongban gyűlt össze a nemzetközi koktélvilág elitje. A rangos eseményen több mint 800 független szakértő szavazata alapján a Bar Leone érdemelte ki az első helyet - közölte a Travel and Leisure.

A Lorenzo Antinori által vezetett olasz tematikájú bár a "cocktail popolari" – vagyis a "koktélok a népnek" – filozófiát követi. A Bridges Street-en található, visszafogott bejáratú hely belül otthonos, barátságos teret kínál, amelyet vintage dekorációk és Antinori nagymamájának poszterei díszítenek.

A bár kihagyhatatlan italai közé tartozik az Olive Oil Sour, a Filthy Martini és az Il Carpaccio. Ez utóbbi egy frissítő, caprese-ihlette koktél, amelyet gin, bianco vermut, mastika, koktélparadicsom, bazsalikom és citrom felhasználásával készítenek.

A Bar Leone koktéljainak ára jellemzően 120–160 hongkongi dollár között mozognak, ami kb. 5 500–7 500 forintnak felel meg. Ez az árkategória Hongkongban közép-felső kategóriának számít, különösen egy világszinten elismert bár esetében.

Az igazi olasz hagyományoknak megfelelően a Bar Leone-ban az ételek is főszerepet kapnak. A népszerű falatok között szerepel a jellegzetes füstölt olívabogyó és a vékonyra szeletelt mortadella, ricotta-mascarpone krémmel, savanyított zöld chilivel és olívabogyóval rétegezve, meleg, ropogós focaccia között tálalva.

A Bar Leone az első ázsiai hely, amely elnyerte a világ legjobb bárja címet. "Számunkra a kemény mindennapi munka, a minőségre való összpontosítás és a folyamatos fejlődés a fontos" – nyilatkozta Antinori. "Sikerünk titka valójában a velünk dolgozó csodálatos emberekben rejlik – a csapatunkban, a családunkban."

A tavalyi győztes, a mexikóvárosi Handshake Speakeasy a második helyen végzett. A top 10-be került még a barcelonai Sips (3.) és Paradiso (4.), a londoni Tayēr + Elementary (5.) és The Connaught Bar (6.), a milánói Moebius Milano (7.), az athéni Line (8.), a szingapúri Jigger & Pony (9.) és a Buenos Aires-i Tres Monos (10.).

A díjátadón további elismeréseket is kiosztottak: a szingapúri Jigger & Pony bártendere, Uno Jang nyerte el az Altos Bartenders' Bartender díjat, míg a limai Lady Bee (13.) kapta a Michter's Art of Hospitality Award elismerést a fenntarthatóság és a helyi alapanyagok használatának előmozdításáért.
Címlapkép: Getty Images
#vendéglátás #ital #nemzetközi #szórakozás #rangsor #olasz #koktél #bár #elismerés #hongkong #díjátadó

