A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/45. heti, pénteki nyerőszámait. Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a főnyereményt, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 45. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 45. játékhéten, pénteken:
13, 19, 22, 35, 40; 2, 8.
Ezen a játékhéten egy nemzetközi játékosnak telitalálata volt az Eurojackpoton, az 5+2 találatos szelvényével 54 286 720,10 eurót, azaz mai forintárfolyamon több mint 20,9 milliárd forintot vihet haza.
A legmagasabb magyar nyeremény az IV. nyerőosztályban született: 3 szerencsés hazai játékos bő 1,6 millió forintot vihet haza a 4+2 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 18 681 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel ezen a héten elvitték a jackpotot,
a következő, 46. heti sorsoláson, kedden 10 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 304 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.
A fesztivál jövője továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.
Szombat este van, újra húzzák az Ötöslottó nyerőszámait. Lássuk, lesz-e valakinek telitalálata, elviszik-e a 793 milliós főnyereményt?
A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak.
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy...
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.