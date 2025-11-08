Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/45. heti, pénteki nyerőszámait. Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a főnyereményt, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 45. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 45. játékhéten, pénteken:

13, 19, 22, 35, 40; 2, 8.

Ezen a játékhéten egy nemzetközi játékosnak telitalálata volt az Eurojackpoton, az 5+2 találatos szelvényével 54 286 720,10 eurót, azaz mai forintárfolyamon több mint 20,9 milliárd forintot vihet haza.

A legmagasabb magyar nyeremény az IV. nyerőosztályban született: 3 szerencsés hazai játékos bő 1,6 millió forintot vihet haza a 4+2 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 18 681 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel ezen a héten elvitték a jackpotot,

a következő, 46. heti sorsoláson, kedden 10 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 304 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

