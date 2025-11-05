A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól, most az is kiderült, mennyiért - írja a Forbes.
Gerendai Károly, aki korábban "fesztiválpápából" gasztrovállalkozóvá vált, most visszatér a Sziget Fesztivál élére, miután a külföldi tulajdonos nem finanszírozta tovább a veszteségeket. A Forbes exkluzív interjújában Gerendai elismerte, hogy váratlanul érte a felelősség, hogy a fesztivál jövője az ő kezébe került, de végül a kihívás mellett döntött.
A visszavásárlási folyamatot azonban jelentősen megnehezítette a budapesti közgyűlés körüli politikai érdekharc. A fő akadályt a területhasználati szerződés felbontása jelentette, amelyet 2021-ben öt évre kötöttek. Bár Gerendai kedvezőbb feltételekkel, 90 százalékos engedménnyel, tíz évre szóló új szerződést szeretett volna, a Fidesz és a Tisza képviselői több bizottsági ülésen is ellenálltak.
A politikusok attól tartottak, hogy Budapest elveszíthet legalább kétszázmillió forint bevételt, figyelmen kívül hagyva Gerendai érvelését, miszerint a fesztivál milliárdos nagyságrendű bevételeket hoz a városnak. A GKI felmérése szerint az utóbbi három évben a Sziget közel egymilliárd forint bevételt generált a fővárosnak.
Október 29-én a fővárosi közgyűlés is elutasította a szerződésbontást, miután a pártok irreális feltételeket kezdtek szabni. A helyzet csak akkor mozdult el a holtpontról, amikor Magyar Péter, a Tisza elnöke elhívta Gerendait egy találkozóra, ahol végül kompromisszumos megoldás körvonalazódott.
Az üzlet pénzügyi részleteiről kiderült, hogy az eddigi befektető tulajdonosok kétmilliárd forint biztosítékot kértek Gerendaitól a lehetséges veszteségek finanszírozására. Ezt a Budapest Park segítségével tudja teljesíteni, de emellett - korábbi sikeres gyakorlatához híven - befektetőtársakat is keres a kockázat megosztására.
A tervezett megállapodás szerint a luxemburgi-amerikai befektetési alap 5,8 millió fontért (átszámítva: 2 és fél milliárd forint), azaz a Sziget alaptőkéjének megfelelő áron adja vissza a Sziget Zrt.-t a régi-új tulajdonosoknak.
A politikai nehézségek ellenére végül bejelentették a 2026-os Sziget időpontját, az első szakmai befektető csatlakozását, és a visszavásárlás lezárását is. A szervezők már megkezdték a tárgyalásokat a fellépőkkel, és hamarosan elindítják a jegyértékesítést is.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
A fesztivál jövője továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
