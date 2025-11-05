2025. november 5. szerda Imre
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. augusztus 13.Takarítók az óbudai Hajógyári-szigeten a 30. Sziget fesztivál zárása után, 2024. augusztus 13-án.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak

Pénzcentrum
2025. november 5. 14:04

Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól, most az is kiderült, mennyiért - írja a Forbes.

Gerendai Károly, aki korábban "fesztiválpápából" gasztrovállalkozóvá vált, most visszatér a Sziget Fesztivál élére, miután a külföldi tulajdonos nem finanszírozta tovább a veszteségeket. A Forbes exkluzív interjújában Gerendai elismerte, hogy váratlanul érte a felelősség, hogy a fesztivál jövője az ő kezébe került, de végül a kihívás mellett döntött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A visszavásárlási folyamatot azonban jelentősen megnehezítette a budapesti közgyűlés körüli politikai érdekharc. A fő akadályt a területhasználati szerződés felbontása jelentette, amelyet 2021-ben öt évre kötöttek. Bár Gerendai kedvezőbb feltételekkel, 90 százalékos engedménnyel, tíz évre szóló új szerződést szeretett volna, a Fidesz és a Tisza képviselői több bizottsági ülésen is ellenálltak.

A politikusok attól tartottak, hogy Budapest elveszíthet legalább kétszázmillió forint bevételt, figyelmen kívül hagyva Gerendai érvelését, miszerint a fesztivál milliárdos nagyságrendű bevételeket hoz a városnak. A GKI felmérése szerint az utóbbi három évben a Sziget közel egymilliárd forint bevételt generált a fővárosnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Október 29-én a fővárosi közgyűlés is elutasította a szerződésbontást, miután a pártok irreális feltételeket kezdtek szabni. A helyzet csak akkor mozdult el a holtpontról, amikor Magyar Péter, a Tisza elnöke elhívta Gerendait egy találkozóra, ahol végül kompromisszumos megoldás körvonalazódott.

Az üzlet pénzügyi részleteiről kiderült, hogy az eddigi befektető tulajdonosok kétmilliárd forint biztosítékot kértek Gerendaitól a lehetséges veszteségek finanszírozására. Ezt a Budapest Park segítségével tudja teljesíteni, de emellett - korábbi sikeres gyakorlatához híven - befektetőtársakat is keres a kockázat megosztására.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tervezett megállapodás szerint a luxemburgi-amerikai befektetési alap 5,8 millió fontért (átszámítva: 2 és fél milliárd forint), azaz a Sziget alaptőkéjének megfelelő áron adja vissza a Sziget Zrt.-t a régi-új tulajdonosoknak.

A politikai nehézségek ellenére végül bejelentették a 2026-os Sziget időpontját, az első szakmai befektető csatlakozását, és a visszavásárlás lezárását is. A szervezők már megkezdték a tárgyalásokat a fellépőkkel, és hamarosan elindítják a jegyértékesítést is.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#befektetés #fesztivál #Budapest #forbes #szórakozás #sziget fesztivál #visszavásárlás #gerendai károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:35
14:23
14:14
14:04
13:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
1 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
1 hónapja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 14:14
Kína felforgatja a globális AI versenyt: szigorú döntést hoztak, foghatja a fejét az USA
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 13:15
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Agrárszektor  |  2025. november 5. 13:31
Kedvezmények az agrárhitelezésben - Részletek az Agrárszektor Konferencián