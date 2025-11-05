Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak

Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól, most az is kiderült, mennyiért - írja a Forbes.

Gerendai Károly, aki korábban "fesztiválpápából" gasztrovállalkozóvá vált, most visszatér a Sziget Fesztivál élére, miután a külföldi tulajdonos nem finanszírozta tovább a veszteségeket. A Forbes exkluzív interjújában Gerendai elismerte, hogy váratlanul érte a felelősség, hogy a fesztivál jövője az ő kezébe került, de végül a kihívás mellett döntött.

A visszavásárlási folyamatot azonban jelentősen megnehezítette a budapesti közgyűlés körüli politikai érdekharc. A fő akadályt a területhasználati szerződés felbontása jelentette, amelyet 2021-ben öt évre kötöttek. Bár Gerendai kedvezőbb feltételekkel, 90 százalékos engedménnyel, tíz évre szóló új szerződést szeretett volna, a Fidesz és a Tisza képviselői több bizottsági ülésen is ellenálltak.

A politikusok attól tartottak, hogy Budapest elveszíthet legalább kétszázmillió forint bevételt, figyelmen kívül hagyva Gerendai érvelését, miszerint a fesztivál milliárdos nagyságrendű bevételeket hoz a városnak. A GKI felmérése szerint az utóbbi három évben a Sziget közel egymilliárd forint bevételt generált a fővárosnak.

Október 29-én a fővárosi közgyűlés is elutasította a szerződésbontást, miután a pártok irreális feltételeket kezdtek szabni. A helyzet csak akkor mozdult el a holtpontról, amikor Magyar Péter, a Tisza elnöke elhívta Gerendait egy találkozóra, ahol végül kompromisszumos megoldás körvonalazódott.

Az üzlet pénzügyi részleteiről kiderült, hogy az eddigi befektető tulajdonosok kétmilliárd forint biztosítékot kértek Gerendaitól a lehetséges veszteségek finanszírozására. Ezt a Budapest Park segítségével tudja teljesíteni, de emellett - korábbi sikeres gyakorlatához híven - befektetőtársakat is keres a kockázat megosztására.

A tervezett megállapodás szerint a luxemburgi-amerikai befektetési alap 5,8 millió fontért (átszámítva: 2 és fél milliárd forint), azaz a Sziget alaptőkéjének megfelelő áron adja vissza a Sziget Zrt.-t a régi-új tulajdonosoknak.

A politikai nehézségek ellenére végül bejelentették a 2026-os Sziget időpontját, az első szakmai befektető csatlakozását, és a visszavásárlás lezárását is. A szervezők már megkezdték a tárgyalásokat a fellépőkkel, és hamarosan elindítják a jegyértékesítést is.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA