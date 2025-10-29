Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten

A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
A Skandináv lottó játékán egy mezőn 7 számot kell megjelölnünk összesen 35 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább négy olyan számot kihúznak a két sorsoláson (kézi és gépi), amelyeket mi megjelöltünk. Ha pedig mind a hetet sikerült eltalálnunk, akkor miénk a főnyeremény, ami a 44. játékhéten 70 millió forint. A Skandináv lottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Skandináv lottó nyerőszámai a következők:
Gépi sorsolás:
4; 6; 9; 10; 20; 29; 30
Kézi sorsolás:
4; 15; 18; 20; 21; 29; 32
A Skandináv lottón ezen a játékhéten (44.) nem volt telitalálat, így a következő héten már 137 millió forint lesz a főnyeremény összege.
További nyeremények a Skandináv lottón:
- 4 találat: 2 620 Ft
- 5 találat: 6 775 Ft
- 6 találat: 230 915 Ft
