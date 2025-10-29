2025. október 29. szerda Nárcisz
11 °C Budapest
Egy hideg téli reggelen egy jávorszarvasbika pózol, skandi, skandinavlotto
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten

Pénzcentrum
2025. október 29. 20:58

Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?

A Skandináv lottó játékán egy mezőn 7 számot kell megjelölnünk összesen 35 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább négy olyan számot kihúznak a két sorsoláson (kézi és gépi), amelyeket mi megjelöltünk. Ha pedig mind a hetet sikerült eltalálnunk, akkor miénk a főnyeremény, ami a 44. játékhéten 70 millió forint. A Skandináv lottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Skandináv lottó nyerőszámai a következők:

Gépi sorsolás: 

4; 6; 9; 10; 20; 29; 30

Kézi sorsolás:

4; 15; 18; 20; 21; 29; 32

A Skandináv lottón ezen a játékhéten (44.) nem volt telitalálat, így a következő héten már 137 millió forint lesz a főnyeremény összege.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 4 találat: 2 620 Ft
  • 5 találat: 6 775 Ft
  • 6 találat: 230 915 Ft

Címlapkép: Getty Images
