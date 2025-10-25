Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/743. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 44. héten már 793 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 43. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
12; 30; 49; 51; 66.
Ezen a játékhéten (43.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 793 millió forint lesz a következő, 44. heti sorsoláson az Ötöslottón.
KATT! Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! Erre kell tekerni az órát 2025 október 26-án
További nyeremények az Ötöslottón a 43. héten:
- 4 találat: egyenként 1 658 575 forint
- 3 találat: egyenként 26 755 forint
- 2 találat: egyenként 3 360 forint
Jokerszám: 674564
Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a Jokeren, úgyhogy a jövő héten (44. hét) a várható főnyeremény 73 millió forint lesz.
(Címlapkép: Duna TV élő Ötöslottó sorsolás)
