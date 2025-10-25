Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/743. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 44. héten már 793 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 43. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

12; 30; 49; 51; 66.

Ezen a játékhéten (43.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 793 millió forint lesz a következő, 44. heti sorsoláson az Ötöslottón.

KATT! Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! Erre kell tekerni az órát 2025 október 26-án



További nyeremények az Ötöslottón a 43. héten:

4 találat: egyenként 1 658 575 forint

3 találat: egyenként 26 755 forint

2 találat: egyenként 3 360 forint

Jokerszám: 674564

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a Jokeren, úgyhogy a jövő héten (44. hét) a várható főnyeremény 73 millió forint lesz.

(Címlapkép: Duna TV élő Ötöslottó sorsolás)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon